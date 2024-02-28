محافظة : طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون يصلون للصف العاشر 02/28/2024 - 11:09 عمان ن

كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة عن وجود طلبة في الصف العاشر بمدارس الاردن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.

وقال محافظة خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية الثلاثاء، إن ذلك بسبب سياسة منع فصل الطلبة من التعليم الاساسي فيبقى الطلبة في المدارس حتى وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون.

وأضاف أن نظام التعليم يتيح رسوب الطالب في الصف لسنة واحدة أي أنه يعيد السنة الدراسية مرتين فقط ثم يرفع إلى الصف التالي، فيصل طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون إلى الصف العاشر.

وأوضح أنه شخصيا علم بوجود هؤلاء الطلبة في المدارس بعد إجراء دراسة دولية جاء في تقريرها وجود طلبة لا يقرأون ولا يكتبون.

وأكد الوزير أن التعليم في الأردن حاليا يمر بمشكلة أكبر من الطبقية وهي تغريب التعليم، قائلا: "نشهد تغريبا للتعليم ليس طبقية فقط"، مشيرا إلى إن بعض الطلبة لا يتحدثون العربية.

وأضاف، "من لديه أطفال أو أحفاد في المدارس يرى أن الاطفال ما عادوا يتحدثون العربية".

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الظاهرة أصعب من الطبقية في التعليم بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص.

وبين محافظة أن أهم برنامج لدى الوزارة حاليا وضمن خطة تطوير التعليم هو تدريب المعلمين.

كما كشف عن نسب عالية من التسرب المدرسي محليا وعالميا، موضحا أن التسرب والاستهتار في العالم وصل بعد جائحة كورونا إلى ٢٥٪؜.

وعن التعليم الجامعي ومديونية الجامعات الأردنية قال محافظة إن ٦٠٪؜ من مديونية الجامعات تتمركز في جامعتين اثنتين هما اليرموك ومؤتة.

وأوضح أن برنامج الجسيم كلف الأردن مليار دينار، وكل دفعة جسيم تدخل إلى الجامعات تكلف الخزينة ٤٥ مليون دينار.

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