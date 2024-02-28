محافظة : طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون يصلون للصف العاشر

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- Amman Net)
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محافظة : طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون يصلون للصف العاشر 02/28/2024 - 11:09 عمان ن
كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة عن وجود طلبة في الصف العاشر بمدارس الاردن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.
وقال محافظة خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية الثلاثاء، إن ذلك بسبب سياسة منع فصل الطلبة من التعليم الاساسي فيبقى الطلبة في المدارس حتى وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون.
وأضاف أن نظام التعليم يتيح رسوب الطالب في الصف لسنة واحدة أي أنه يعيد السنة الدراسية مرتين فقط ثم يرفع إلى الصف التالي، فيصل طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون إلى الصف العاشر.
وأوضح أنه شخصيا علم بوجود هؤلاء الطلبة في المدارس بعد إجراء دراسة دولية جاء في تقريرها وجود طلبة لا يقرأون ولا يكتبون.
وأكد الوزير أن التعليم في الأردن حاليا يمر بمشكلة أكبر من الطبقية وهي تغريب التعليم، قائلا: "نشهد تغريبا للتعليم ليس طبقية فقط"، مشيرا إلى إن بعض الطلبة لا يتحدثون العربية.
وأضاف، "من لديه أطفال أو أحفاد في المدارس يرى أن الاطفال ما عادوا يتحدثون العربية".
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الظاهرة أصعب من الطبقية في التعليم بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص.
وبين محافظة أن أهم برنامج لدى الوزارة حاليا وضمن خطة تطوير التعليم هو تدريب المعلمين.
كما كشف عن نسب عالية من التسرب المدرسي محليا وعالميا، موضحا أن التسرب والاستهتار في العالم وصل بعد جائحة كورونا إلى ٢٥٪.
وعن التعليم الجامعي ومديونية الجامعات الأردنية قال محافظة إن ٦٠٪ من مديونية الجامعات تتمركز في جامعتين اثنتين هما اليرموك ومؤتة.
وأوضح أن برنامج الجسيم كلف الأردن مليار دينار، وكل دفعة جسيم تدخل إلى الجامعات تكلف الخزينة ٤٥ مليون دينار.
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