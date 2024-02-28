

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

بائع يرتب المجوهرات الذهبية في سوق الذهب في دبي. Francois Nel / Getty Images

MENAFN - Swissinfo) سيطرت سويسرا لعقود طويلة على سوق الذهب العالمية. فماذا يعني ظهور دولة الإمارات العربية المتّحدة كمنافس محتمل لدولة جبال الألب؟" />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشركات سويسرية متعددة الجنسيات تجارة الذهب: هل تخطف الإمارات البريقَ من سويسرا؟

لا يكاد ركن من أركان مدينة دبي يخلو من الذهب. ففي المدينة القديمة، يسطع بريقه عبر نوافذ متاجر سوق الذهب التراثية، بينما يتزيَّن أفق الجزء الحديث من المدينة الصحراوية بناطحات سحاب متلألئة تُجسِّد رونق هذا المعدن وغيره من المعادن الثمينة. وعلى عكس سويسرا التي تنتهج سياسة متحفظة، تتباهى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها الجديدة كمركز رئيسي للذهب.

تم نشر هذا المحتوى على 19 فبراير 2024 - 09:00 21دقائق

دومينيك هي صحفية وسائط متعددة. بدأت حياتها المهنية في مجال تقدم التقارير الدولية في وكالة فرانس برس بتغطية أحداث الربيع العربي. عملت أيضاً كمراسلة في اسطنبول لوكالة أنباء أسوشيتد برس قبل انتقالها إلى سويسرا في عام 2016. لغاتها الأم هي الإنجليزية والإسبانية ولها جذور سويسرية. تهوى السفر، ولن تفوت أي فرصة للدردشة باللغة الإيطالية والعربية والفرنسية – والأفضل مع تناول فنجان من القهوة – ولكن ليس الشاي، شكراً!



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الإنجليزي

اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الفرنسي



English en Gold: Can the UAE outshine Switzerland? الأصلي طالع المزيدGold: Can the UAE outshine Switzerland?

Deutsch de Gold: Schafft es Dubai, die Schweiz zu überholen? طالع المزيدGold: Schafft es Dubai, die Schweiz zu überholen?

Français fr Commerce de l'or: les Émirats arabes unis peuvent-ils dépasser la Suisse? طالع المزيدCommerce de l'or: les Émirats arabes unis peuvent-ils dépasser la Suisse?

Italiano it Oro: gli Emirati Arabi potrebbero davvero eclissare la Svizzera? طالع المزيدOro: gli Emirati Arabi potrebbero davvero eclissare la Svizzera?

Español es Oro: ¿Podrán los EAU eclipsar a Suiza? طالع المزيدOro: ¿Podrán los EAU eclipsar a Suiza?

Português pt Ouro: Emirados Árabes Unidos podem superar a Suíça? طالع المزيدOuro: Emirados Árabes Unidos podem superar a Suíça?

日本語 ja 金取引の新星UAE スイスの脅威になるか طالع المزيد金取引の新星UAE スイスの脅威になるか

中文 zh 黄金贸易:阿联酋能否超越瑞士? طالع المزيد黄金贸易:阿联酋能否超越瑞士? Русский ru Торговля золотом: способны ли Эмираты затмить Швейцарию? طالع المزيدТорговля золотом: способны ли Эмираты затмить Швейцарию?

تقرير من دبي لـ دومينيك سوغيل-دي-بيكارتحليل البيانات : بولين توروبان

وفي حين ظلَّت سويسرا، الواقعة في قلب أوروبا، تستأثر على مدى عقود بمركز الطليعة في قطاع الذهب العالمي، من حيث سعة التكرير أو حجم التداول، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمنافسة تهّدد هذه الهيمنة، بفضل موقعها الاستراتيجي على نقطة تقاطع بين الغرب والشرق الذي يزداد ثراءً. ورغم الاختلاف الكبير بين هذا العالم وذاك، إلَّا أنهما عالمان مترابطان وتزداد المنافسة بينهما شراسةً في الوقت ذاته.

ومنذ عهد غير بعيد بدأ نجم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، يسطع كمركز عالمي للذهب. فمنذ عام 2012، وهي تُحسن استغلال موقعها الاستراتيجي، وتستثمر في البنى التحتية الحديثة والسياسات المواتية للأعمال التجارية لتستقطب الجهات الفاعلة

العالمية. وفي حين أن سويسرا تُتيح ممارسة الأعمال في بيئة مُجهزة بنظام مالي راسخ وسوق منظمة خاضعة للرقابة، فإن دولة الإمارات تُتيح بيئة ديناميكية ومبتكرة. كما أن العقوبات التي فرضت مؤخرًا على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا كان لها دورها في تحوّل تجارة الذهب إلى دبي.

حتى عام 1996، لم تظهر الإمارات حتى بين أكبر مائة دولة مستوردة للذهب في العالم. وبعد عقدين، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الأربعة الأولى، متفوّقة على هونغ كونغ والولايات المتحدة.

تشتهر دولة الإمارات، ولا سيما دبي، بتجارة الذهب لعدة أسباب: أولاً تٌعد دبي منطقة للتجارة الحرّة مما يساهم في توفير الأسعار التنافسية للذهب والمجوهرات ويجعلها وجهة مفضلة للتجارة في الذهب. ثانيًا، أسّست دبي لنفسها سمعة جيدة كوجهة للتسوق الفاخر والمجوهرات.

كما بنت الإمارات 11 مصفاة للذهب، تقع غالبيتها في دبي، المسؤولة عن حوالي 80 بالمائة من إجمالي واردات وصادرات الإمارات من الذهب.

الذهب القذر

لكلّ هذه الأسباب، يُعتبر الذهب عنصرًا مهمًا لاقتصاد دبي، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط كأعلى منتج يتم تصديره من الإمارة.

لكن وفق تقارير إعلاميةرابط خارجي وبحثية، تعتمد دبي على استيراد الذهب من مختلف الأماكن حول العالم، سواء بشكل قانوني أو من خلال قنوات غير رسمية، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لتداول الذهب.

وجعلت السياسات الفضفاضة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي وجهة مفضلة لشركات التصدير الأفريقية التي تسعى إلى غسل الذهب القادم من مناطق الصراعات المسلحة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان

ودول الساحل الأفريقي. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الصراعات الأهلية الأفريقية المختلفة وإطالة أمدها، وفق تقرير منظمة سويس ايدرابط خارجي .

سويسرا ودبي وروسيا: ثلاث مراكز رئيسية في صناعة الذهب ولكن محفوفة بالمخاطر!

تمثّل روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تنتج أكثر من 340 طنًا من المعدن الثمين سنويًا، بقيمة تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي. وكان للحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية تأثيرها على مصافي التكرير السويسرية، التي تخلت

عن استيراد الذهب من روسيا. رسمياً، لم تستورد شركات التكرير السويسرية الذهب مباشرة من روسيا منذ فبراير 2022، لكن في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. فبعد اندلاع الحرب الأوكرانية مباشرة، سجّل المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود في شهر مارس 2022 زيادة حادة في الذهب القادم من دبي إلى 36 طنًا بقيمة 2.1 مليار فرنك سويسري. وهذا هو أكبر استيراد شهري في السنوات الست الماضية.

أثار هذا التطوّر مخاوف من أن الذهب الروسي ينتهي به المطاف في سويسرا بعد مروره عبر دبي. وتخشى منظمة سويس ايدرابط خارجي (swissaid) من أن يساعد بعض هذا الذهب في تمويل الحرب، وتدعو إلى تعزيز التشريعات السويسرية والمعايير الدولية.

ووفقًا لتحليلات وكالة رويترزرابط خارجي للأنباء، فإن الإمارات، التي لا تدعم كل العقوبات ضد روسيا، هي نقطة الشحن المركزية للذهب من روسيا ولذلك فإن الواردات من الإمارات حساسة للغاية. وأفاد التقرير أن المصافي السويسرية تخاطر بمعالجة الذهب الروسي المنتج في روسيا بعد بدء الحرب، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك العقوبات.



وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”رابط خارجي الأميركية جني دولة الإمارات العربية المتحدة فوائد كبيرة من العلاقات الاقتصادية مع روسيا. وأفادت بأن الإمارات استفادت اقتصاديًا من تدفق الأموال من روسيا، إلى جانب زيادة حجم التجارة في الذهب والنفط، مقارنة بالأوضاع السابقة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تدين الصراع في أوكرانيا، لكنها لم تطبّق العديد من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشركات والكيانات الروسية.

وفي استفسار من سويس إنفو (SWI Swissinfo) حول شبهة استمرار تدفق الذهب الروسي إلى سويسرا رغم العقوبات، أوضحت مؤسسة سويس ايد أن“واردات الذهب الروسي هي الذهب الذي تم تصديره من روسيا قبل اندلاع الحرب مع أوكرانيا وتم تخزينه مؤقتًا في لندن قبل توريده إلى سويسرا. وأشارت المنظمة إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في إمكانية وصول الذهب الروسي إلى سويسرا عبر دبي، دون الإعلان عن أن روسيا هي مصدره. وإثبات ذلك أمر صعب للغاية، أو حتى مستحيل”.

وأضافت المنظمة أنه طالما لم يتم تشديد التشريعات المتعلقة في سويسرا، فإن مشاكل“الذهب” مشبوه المصدر“ستظلّ قائمة”.

ويبرز في ضوء هذه المقارنة سؤال؛ هل تُشكِّل دولة الإمارات العربية المتحدة تهديدًا حقيقيًّا لمركز سويسرا؟

وفقًا لمارسينا هانتر، الخبيرة في قطاع الذهب والمقيمة في أستراليا،“يعتمد ذلك على الزاوية التي يُنظر منها إلى قطاع الذهب وأدوار البلدان فيه. والإمارات هي بالفعل مركز رئيسي لحركة الذهب. ودبي تستورد بالفعل كميات كبيرة من الذهب وتصدّره إلى بلدان منها سويسرا. ومن زاوية، يمكن القول إنَّ دبي هي بالفعل أكبر من سويسرا، خاصة في مجال [استيراد الذهب من مناجم] التعدين الحرفي وضيق النطاق”.

سوق الذهب في مدينة دبي. Yui Mok / Alamy

وبينما تتزوَّد الشركات في سويسرا بالذهب من المناجم الصناعية في جميع أنحاء العالم، تشتري الشركات الإماراتية الذهب من مناجم تعدين صغيرة الحجم في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا. وصحيح أن سويسرا تحتفظ بمركزها باعتبارها أكبر مستورد ومصدِّر للذهب في العالم من حيث القيمة، إلا أن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى مركز في قائمة الخمسة الكبار.

وتبقى بلد الجبال والثلوج الوجهة المفضلة لمن يسعى وراء الدقة والموثوقية في صفقات الذهب. وتتباهى البنوك السويسرية ومصافي الذهب فيها بامتثالها لمعايير صارمة، ويزداد تركيزها على التزوُّد بالذهب من مصادر تراعي الاعتبارات الأخلاقية. فقد توقَّفت الرابطة السويسرية لِصناعة وتجارة المعادن الثمينة عن استيراد الذهب من دبي، وشطبت في العام الماضي شركة فالكامبي، وهي أكبر مصفاة لتكرير الذهب في سويسرا، من قائمة عضويتها بسبب خلافات تعذَّرت تسويتها حول التحلّي بالمسؤولية عند اختيار شركات التوريد. [أنظر.ي الإطار أدناه].

حتى أن أعضاء وعضوات الجمعية السويسرية لتصنيع وتجارة المعادن الثمينة توقفوا.ن عن استيراد الذهب من دبي. كما قررت شركة فالكامبي، أكبر مصفاة في البلاد، العام الماضي، الاستقالة من الجمعية بحجة وجود“خلافات لا يمكن تسويتها”. وتقوم الجمعية بتنسيق الاتصالات وممارسة الضغط نيابة عن قطاع الذهب السويسري وتفخر بمدونة قواعد السلوك التي صاغتها.

محتويات خارجية محتويات خارجية محتويات خارجية ولادة مركز جديد للذهب

في يونيو 2022، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية ترصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًّا على قائمة البلدان التي ستخضع إلى مراقبة حثيثة. وتستند الهيئة الدولية في هذا الإجراء إلى أن التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لم تكن كافية للتصدي لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة تحديدًا إلى دور قطاع الذهب في تمكين الصفقات غير المشروعة.

ويقول كريستوف فيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير سويسرية ورئيس الرابطة السويسرية لِصناعة وتجارة المعادن الثمينة:“إنّ دبي سوق مهمة ومركز

رئيسي

للأعمال التجارية الدولية في المعادن الثمينة. وسيكون لها دور أكثر أهمية في المستقبل. إنها [دولة الإمارات] تتخذ خطوات جيدة لتعزيز الاستدامة والشفافية... ولكن الوقت لم يحن بعد لقبول كل ما هو قادم من دبي وأعيننا مغمضة”.

ويضيف كريستوف فيلد قائلًا:“لقد ثبت أن جزءًا كبيرًا من الذهب الذي يمرّ عبر دبي يأتي من إفريقيا ومن مناطق تشهد [أنشطة] غير قانونية وإجرامية وصراعات. ولا يعني ذلك أن جميع الجهات الفاعلة في دولة الإمارات هي جهات سيئة. ففيها جهات فاعلة جيدة وأخرى سيئة وأخرى شفافة كما البلّور عندما يتعلق الأمر بالعناية الواجبة”.

وهناك جدل بأنّ دولة الإمارات، وإن كانت لا تزال وجهة لمناجم الذهب غير المرخصة، قد اتخذت خطوات لتعزيز إطارها التنظيمي. حيث صرَّحت مارسينا هانتر أنّ:” هناك أماكن أخرى تُستغلُّ بنفس الطريقة؛ أو يُساء استغلالها... فأسواق كسويسرا أو المملكة المتحدة ليست بالضرورة نظيفة أو خالية من الإجرام طالما أنها تواصل استيراد كميات كبيرة من الذهب من مناطق يُعرف أن الذهب يُغسل فيها”. ويجدر الذكر بأن مارسينا هانتر هي المسؤولة عن قضايا استخراج المعادن في البرنامج

العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الأنشطة

الاقتصادية غير المشروعة.

ولا شكَّ في أن الذهب هو السلعة الرئيسية التي تُصدِّرها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سويسرا. ووفقًا لتحليلات أجرتها جهات خبيرة، من الوارد أن تصل إلى سويسرا، عبر دولة الإمارات، شحنات الذهب المشكوك في مصدرها، سواء من مناطق الصراع في أفريقيا أو من جهات تحاول التهرب من العقوبات التي تفرضها البلدان الغربية على روسيا.

محتويات خارجية محتويات خارجية عمليات تنظيف؟

استضافت دبي مؤتمرها السنوي الحادي عشر للمعادن الثمينة في نوفمبر. واستقطب المؤتمر مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاع الذهب، وحضره نساء ورجال من المنظمين والخبراء والمصرفيات والتجار وشركات التكرير، وحتى الأفراد المشمولون بالعقوبات مثل آلان جوتز، الذي أخضعه الاتحاد الأوروبي للعقوبات بسبب تعامله في الذهب المستخدم لتمويل النزاع من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحضر المؤتمر أيضًا عدد كبير من الشخصيات الروسية خُصِّصت لها طاولة كاملة. وطرحت الطاولة الروسية الصعوبات التي تواجهها مثل الرسوم الجمركية على الصادرات، والعقوبات المفروضة على الجهات الشريكة الحالية والمحتملة في الصين. وفي الوقت الذي طرحت فيه الجهة المنظمة للمؤتمر موضوع العناية الواجبة، كان البعض يستكشف إمكانية عقد صفقات تجارية جديدة، بما في ذلك صفقات على ذهب السودان، الذي ارتبط بتمويل النزاع. وأبرزت الفعالية دبي كقلب لتعزيز تجارة الذهب الآخذة بتحويل مسارها نحو الشرق.

وأدَّى مركز دبي للسلع المتعددة، وهو منطقة للتجارة الحرة، دورًا حاسمًا في تيسير صعود دولة الإمارات إلى مصاف الأسواق العالمية في الذهب. ويضم المركز مصافي بارزة، مثل مصفاة“الإمارات

جولد”، التي قامت جمعية سوق السبائك في لندن (اختصارًا بالإنجليزية LBMA) ودولة الإمارات بتعليق عضويتها في قائمة“معيار التسليم الجيد” بسبب اشتباه بغسل الأموال. وكان هذا القرار قد أثار استياء الرئيس التنفيذي الجديد الإمارات

جولد، السويسري دانييلي بروفنزالي، الذي كان حاضرًا في المؤتمر، ولكنه رفض إجراء المقابلات، وكذلك فعل أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد كشفت في عام 2021 عن معيار التسليم الجيد، وهو مجموعة من الضوابط التي تحكم أنشطة التسوية والتجارة في الذهب. وبموجب هذا المعيار، تخضع الجهات العاملة في قطاع إلى تدقيق سنوي لضمان امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال والتحلي بالمسؤولية عند اختيار جهات التوريد التي تتعامل معها.

ويتوقّع لارس يوهانسون، وهو مستشار مستقل متخصص في سلاسل التوريد الآمنة مقيم في سويسرا ويحضر بانتظام مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، أنه“في غضون عامين، سيكون هذا البلد نظيفًا كما سنغافورة... وهذا خبر سيئ بالنسبة إلى سويسرا”.

البرج الذهبي هو جزء من أبراج بحيرة جميرا في دبي. Jeffrey Isaac Greenberg / Alamy Stock Photo

اللعب في ميادين مختلفة

يعترف أندرو نايلور، رئيس الشرق الأوسط والسياسات العامة في المجلس العالمي للذهب، بالتهديد المحتمل للهيمنة السويسرية، على أنه لا يرى المنافسة على أنها فوز أو خسارة لأن البلدين يخدمان أجزاء ميادين مختلفة من السوق، ويشرح أن” الميدان الذي قد تكمن فيه تهديدات [لسويسرا] هو ميدان التكرير”.

وكانت الدول العربية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا منذ عام 1992، عندما أسس المواطن السويسري محمد شكرجي شركة الإمارات جولد لتكرير الذهب وسكّ العملات. وفي حين تتباهي سويسرا بخمسة من أكبر وأهم المصافي في العالم، تضمّ دولة الإمارات العربية المتحدة ضعف عدد هذه المصافي، وإن كان حجمها أقل بالمقارنة مع المصافي السويسرية. وفي عام 2022، عقدت دولة الإمارات اتفاقية تجارية مع الهند، وهي ثاني أكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم، بعد الصين، وعميل مهم لشركات تكرير الذهب السويسرية.

ومن ناحية أخرى، يرى نايلور أنه لدى سويسرا ميزات تنافسية قوية في ميادين أخرى. فهي مركز تخزين رئيسي يوفر خدمات حفظ الذهب للنساء والرجال والمؤسسات ذات الثروات الكبيرة، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست دولة ذات شأن في هذا الميدان. كما أن كِلا هذين

البلدين ليس لهما وزن في سوق منتجات الذهب المتداولة

خارج البورصات.





وتغيب دبي أيضًا عن الفضاء الاستثماري. فعلى الصعيد العالمي، يتم الاحتفاظ بأكثر من 3000 طن من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة، وهي منتجات استثمارية تتبع مؤشرًا، أو سلعة، أو سندًا، أو مزيجًا من المنتجات. وتستأثر صناديق استثمار متداولة في الولايات المتحدة بنصف هذا الإجمالي، تليها لندن بحوالي 600 طن، ثم ألمانيا وسويسرا بحوالي 340 طنًا لكل منها، ولا تظهر الإمارات العربية المتحدة حتى ضمن أعلى 20 وجهة.

محتويات خارجية

وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد أشادت بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتشديد قوانينها، ووصفته بأنه تقدّم يستحق الثناء. ومن جانب آخر، يرى الكثيرون.ات في القطاع أن الذهب يبقى ذهبًا وسيظل له طلب في السوق بغض النظر عن كونه“سيئًا”. ومع ذلك، تعمل سويسرا أيضًا على تشديد قوانينها والاعتماد على سمعتها للحفاظ على تفوقها على دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر مراكز تكرير الذهب.

وفي مقابلة أجرتها سويس إنفو مع لويس ماريشال، الخبير في الصناعات الاستخراجية ومستشار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال مارشال إنّ“هذا الجدل كان دائرًا دائمًا؛ أي هل أنّ العناية الواجبة مخاطرة أم ميزة من حيث حصة السوق المستقبلية؟؟ كنّا نحاجج دومًا بأنها تصبّ في مصلحة الجهات المستثمرة، لأنها مطلب متزايد لدى الأسواق والجهات التنظيمية”، واختتم بالقول:” وأنا أؤمن أن شركات تكرير الذهب في سويسرا، وكذلك شركات تكرير الذهب التابعة لجمعية سوق السبائك في لندن، هي عموماً على مستوى أعلى من المسؤولية والمساءلة مقارنة بالعديد من شركات تكرير الذهب في سائر بلدان العالم”.





تحرير: نيري أفيري

ترجمة: ريم حسونة

مساهمات إضافية: مي المهدي

مراجعة: مي المهدي/ أم

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .