ما هي أكياس النيكوتين ... وهل هي آمنة؟



ما هي "أكياس النيكوتين"؟



يتم الترويج لأكياس النيكوتين على أنها خالية من التبغ، وارتفعت شعبيتها في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام الرياضيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المنتجات, وفق تقرير لموقع " Theconversation" .



وهي تشبه في شكلها "أكياس الشاي الصغيرة"، ويتم وضعها بين الشفة واللثة.



يتم بيعها عادة في علب صغيرة ملونة تحتوي على حوالي 15 إلى 20 كيسا، وعلى الرغم من أن الأكياس لا تحتوي على التبغ، لكنها تحتوي على النيكوتين المستخرج من نباتات التبغ أو المصنع، وفق "دراسة لجامعة سيدني " بأستراليا.



وهناك مجموعة واسعة من نكهات الأكياس المتاحة بما في ذلك أنواع مختلفة من الفواكه والحلويات والتوابل والمشروبات.



إن مجموعة النكهات الجذابة، فضلا عن إمكانية استخدامها بشكل سري، قد تجعل أكياس النيكوتين جذابة بشكل خاص للشباب.



هل هي "آمنة"؟



وفي 7 فبراير، أشار تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى "مخاوف صحية" بشأن أكياس النيكوتين، ومع الارتفاع السريع في عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكتروني ، تقدم صناعة التبغ المزيد من المنتجات للحفاظ على تدفق إيراداتها المستقبلية.



وتقوم شركات التبغ الكبرى, بما في ذلك شركة "فيليب موريس إنترناشيونال" بتصنيع أكياس النيكوتين.



ويمتص المستخدمون النيكوتين من الأكياس في أفواههم ويستبدلونها ببساطة.



النيكوتين هو مادة كيميائية في التبغ تجعل الإقلاع عن التدخين صعبا، وفق موقع "مايو كلينك".

ويصل النيكوتين إلى الدماغ في غضون ثوانٍ من استنشاقه.



وفي الدماغ، يزيد النيكوتين من إفراز مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، والتي تساعد في تنظيم المزاج والسلوك.



يتم إطلاق "الدوبامين"، وهو أحد هذه الناقلات العصبية، في مركز المكافأة في الدماغ ويسبب الشعور بالسعادةً وتحسين المزاج.



كلما دخن المدخن أكثر، ازدادت كمية النيكوتين التي يحتاجها للشعور بالراحة.



وسرعان ما يصبح "النيكوتين" جزءا من الروتين اليومي ويرتبط بعادات ومشاعر المدخن.



وقد يؤدي التعرض للنيكوتين إلى تأثيرات تشمل الدوخة والصداع والغثيان وتشنجات البطن، خاصة بين الأشخاص الذين لا يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية عادة.



ولا يوجد حتى الآن الكثير من الأدلة على الآثار الصحية طويلة المدى لتلك الأكياس، لكن النيكوتين يسبب الإدمان ويضر بالصحة.



ويمكن أن يسبب النيكوتين مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، وخاصة عند تناول جرعات عالية، وقد يكون له أيضا آثار سلبية على نمو دماغ المراهقين.



ونسبة النيكوتين في تلك الأكياس "مرتفعة بشكل مثير للقلق"، تقدم بعض العلامات التجارية أكياسا تحتوي على أكثر من 10 ملغ من النيكوتين، وهو ما يشبه السيجارة.



وتوفر تلك الأكياس نسبة من النيكوتين "تسبب الإدمان"، وفقا لـ"منظمة الصحة العالمية".



ولا يوجد دليل واضح على أن "أكياس النيكوتين"، وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين أو التدخين الإلكتروني.



وبعض أكياس النيكوتين، على الرغم من كونها خالية من التبغ، فهي تحتوي على "النتروزامينات" الخاصة بالتبغ.



وهذه المركبات قد تلحق الضرر بالحمض النووي، ومع التعرض لها على المدى الطويل يمكن أن تسبب السرطان، نقلا عن الحرة.