اللوز الهندي ثمار موسمية جاذبة

(MENAFN
- Al Watan) بدأ موسم جني ثمار اللوز الهندي في عدد من محافظات منطقة جازان، بينما انتشر باعة الثمار الحمراء الموسمية في مداخل الأسواق الشعبية وعلى الطرقات الرئيسية.
وتجد ثمار اللوز إقبالا من الكبار والصغار من محبي تذوق تلك الفاكهة الشعبية، خصوصا أنها من المحاصيل الزراعية الرخيصة، لكثرة انتشار أشجارها، حيث يُباع الكيس الواحد من 10 ريالات إلى 30 ريالا، وحسب الكمية التي يتم الاتفاق عليها.
(تصوير: محمد الحسين)
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