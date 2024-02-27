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اللوز الهندي ثمار موسمية جاذبة

2/27/2024 2:24:11 PM

(MENAFN- Al Watan) بدأ موسم جني ثمار اللوز الهندي في عدد من محافظات منطقة جازان، بينما انتشر باعة الثمار الحمراء الموسمية في مداخل الأسواق الشعبية وعلى الطرقات الرئيسية.
وتجد ثمار اللوز إقبالا من الكبار والصغار من محبي تذوق تلك الفاكهة الشعبية، خصوصا أنها من المحاصيل الزراعية الرخيصة، لكثرة انتشار أشجارها، حيث يُباع الكيس الواحد من 10 ريالات إلى 30 ريالا، وحسب الكمية التي يتم الاتفاق عليها.
(تصوير: محمد الحسين)

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