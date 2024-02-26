«بي واي دي» تكشف عن سيارة فارهة تنافس «فيراري» و«لامبورغيني»

كشفت شركة «بي واي دي» (BYD) عن أغلى سيارة من إنتاجها، وهي سيارة فارهة عالية الأداء تعمل بالكهرباء بشكل كامل، وتبلغ قيمتها 1.68 مليون يوان (233 ألف دولار)، لتتنافس مع سيارات تعمل بالوقود مثل «فيراري إن في» و«لامبورغيني».

قالت الشركة في بث مباشر من شنغهاي إن سيارة «يانغ وانغ يو9» ستُطرح بشكل مبدئي في السوق الصينية. وأضافت إن السيارة يمكن أن تصل إلى 100 كم/ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 2.36 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 309 كم/ساعة.

أصبحت «بي واي دي» أكبر بائع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، متجاوزة «تسلا» في الربع الأخير من عام 2023.

وبينما تشتهر بتصنيع سيارات كهربائية بأسعار مناسبة، تقوم الشركة بتسويق نماذجها الفاخرة تحت العلامتين التجاريتين «يانغ وانغ» و«فانغ تشينغ باو».

ومع اقتراب حرب الأسعار بعد إجازة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين، تراهن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في شينغن على أنه لا يزال هناك سوق للمنتجات الراقية التي توفر هوامش ربح أفضل.

علاوة على ذلك، من المقرر إطلاق سيارات كهربائية أخرى باهظة الثمن تحت العلامة التجارية «يانغ وانغ» في وقت لاحق من هذا العام في الصين، بما في ذلك سيارة سيدان فاخرة تبلغ تكلفتها حوالي مليون يوان.

بدأت «يانغ وانغ» في تسليم السيارات في أواخر نوفمبر الماضي. ولديها نموذج إنتاج واحد حتى الآن، وهي سيارة رياضية فاخرة تعرف باسم «يو8»، والتي تبلغ تكلفتها 1.1 مليون يوان. وقد سلمت الشركة 3653 مركبة حتى نهاية يناير الماضي.

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