إيكواس ترفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على غينيا وتخففها في مالي

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، غداة الإعلان عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.

وقالت "إيكواس" في بيان إنها "رفعت العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا والقيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

ولم يأتِ البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضاً لعقوبات "إيكواس".

وعقدت المنظمة الإقليمية أمس السبت قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلاً عن "التطورات الأخيرة في المنطقة".

ولم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر أليو توراي في وقت متأخر أمس.



وحظرت "إيكواس" تعاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة عقب إطاحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر (أيلول) 2021.

وأعلن رئيس المجلس العسكري حل الحكومة القائمة منذ يوليو

2022.

أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في 2020 و2021، ففرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولاً زمنياً لعملية الانتقال السياسي.

وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.

وكشفت الدول الثلاث عن تشكيل "تحالف دول الساحل" بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكتها التقليدية فرنسا.

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