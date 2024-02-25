العربية للسيارات تطلق حملة تشمل مكافآت نقدية على سيارات أسطول "نيسان"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عرض حصري يشمل ضمان لمدة 5 سنوات على سيارات أسطول نيسان، عند شراء طرازات مختارة من سيارات نيسان "صني" و"كيكس" و"أورفان".
ويستمر العرض لمدة شهرين، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات وتلبية احتياجاتها الفريدة، ويعكس التزام العربية للسيارات بتقديم حلول تلائم المتطلبات المتنوعة لعملائها. ويوفّر العرض مكافآت نقدية بقيمة تصل إلى 5,000 درهم على طرازات معينة من سيارة نيسان "أورفان".
وتعد نيسان "صني" سيارةً مثالية للشركات، حيث أنها تجمع بين الخصائص الحديثة والتصميم الأنيق الذي يتميّز بشبك Motion-V الذي يمنحها مظهراً انسيابياً وأنيقاً على الطريق، وتتميّز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وهي سيارة يمكن الاعتماد عليها تحت أي ظرف. أما نيسان "كيكس"، فتُعرف بتصميمها الأنيق والانسيابي، ومقصورتها الفسيحة، وميزات الأمان المتطورة التي تشملها، وتعد مثالية للشركات التي تبحث عن سيارة تجمع بين الكفاءة والتصميم الحديث. وتأتي سيارة نيسان "أورفان" بثلاثة طرازات وهي "ميكروباص" و"بانل فان" وحافلة لنقل البضائع المبردة، وتلبّي بخصائصها المميزة احتياجات الشركات ومتطلباتها.
ويعكس هذا العرض تفاني الشركة في تقديم حلول تمتاز بالجودة والكفاءة والقيمة العالية لعملائها من الشركات التجارية. إن كنت تبحث عن سيارة تلبي احتياجات شركتك، تفضّل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية للاستفادة من هذا العرض الحصري هذا والتعرّف على مزايا سيارات نيسان عن قُرب.
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