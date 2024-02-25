نيسان صني من العربية للسيارات: رمزٌ خالدٌ للكفاءة والجودة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23فبراير 2024: بإرثها العريق الممتد لأكثر من 58 عاماً، اكتسبت سيارة "نيسان صني" سمعتها كرمز للكفاءة والموثوقية والجودة. وتم طرح "نيسان صني" في منطقة الشرق الأوسط منذ عدة عقود، حيث برزت كخيار مفضل بين فئة العائلات والسائقين الشباب، ونجحت في لفت الانتباه واكتساب الاعجاب على مستوى المنطقة.
وباعتباره طرازاً أساسياً في مجموعة سيارات نيسان، جاء اسم "صني" نتيجة لحملة تسمية كبيرة جرت في الصحف اليابانية في العام 1966 وشهدت مشاركة مجتمعية واسعة عبر البلاد، حيث تم تقديم أكثر من 8.5 مليون اسم لأحدث سيارة ركاب خاصة من نيسان في ذلك الوقت، ووقع الاختيار على اسم "صني" لما يقدم هذا الاسم من صورة ذهنية مشرقة ومبهجة وشبابية.
وتميزت "نيسان صني" عبر أجيالها الإحدى عشر بمجموعة مميزة من الخصائص. وترمز طرازات "نيسان صني" التي تشمل سيارة "داتسون صني 1000" و"داتسون صاني إكسيلانت" التي تم إطلاقها في فترة السبعينيات، وسيارة نيسان "سنترا" التي حققت نيسان من خلالها انتصارها في واحدة من أكبر أسواق السيارات وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التزام نيسان بالابتكار والتطور.
وتنقل "نيسان صني" 2024 إرث سابقاتها إلى عصر جديد من التميز في قطاع السيارات، حيث تمزج بين التصميم المميز والتكنولوجيا المتطورة. وتشمل خصائصها واجهة أمامية معاد تصميمها مع خيارات ألوان متعددة، ومقاعد أمامية منعدمة الجاذبية تعد الأولى من نوعها في فئتها، ومجموعة متنوعة من تقنيات "التنقل الذكي من نيسان".
كما تشمل السيارة ميزات أساسية مثل أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة وتنبيه المقاعد الخلفية، وخاصية "التنقل الذكي من نيسان" الذي يشمل خاصية "درع السلامة 360" للحماية الشاملة والمتوفر في جميع الطرازات، مما يؤكد التزام نيسان بالابتكار في مجال التنقل.
تدعوكم نيسان من العربية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لتجربة التميّز في عالم السيارات واكتشاف خصائص سيارة "نيسان صني" 2024 التي تجمع بين الابتكار والكفاءة والموثوقية.
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