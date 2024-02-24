الجنيبي: الثقة العالمية ضاعفت إصرار الإمارات على الإبداع في COP28

أكد محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) كانت واحدة من أكثر المهام الملهمة التي مرت على الدولة، وبدأ الاستعداد لها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، منذ لحظة الإعلان عن استضافة هذا المؤتمر العالمي، وأشاد الجنيبي بـ((اتفاق الإمارات)) بوصفه محطة تاريخيّة مهمة من شأنها إرساء قواعد جديدة في العمل المناخي، وحظيت الإمارات بإشادات قادة دول العالم ومسؤولي المنظمات الدولية، وتثمينهم الدور الذي قامت به في رئاسة المؤتمر، وتفاؤلهم بتحقيق نتائج فاعلة وحقيقية بقيادة الإمارات.

وقال محمد الجنيبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف COP28 إن الثقة والإجماع العالمي ضاعفا من إصرارنا ليس على النجاح فقط، بل على التميز والإبداع في إقامة هذا المؤتمر العالمي، حيث وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 برئاسة سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وعضوية المسؤولين عن جميع الجوانب ذات الصلة بالاستضافة.

خطة شاملة

وأشار الجنيبي إلى أن لجنة المراسم كان دورها الإشراف على الإطار العام والخطة الشاملة لمشاركة الوفود الرئاسية والرسمية في المؤتمر، وجرى تشكيل لجان تنفيذية تابعة للجنة المراسم، وتم تكليف قادة الفرق وتوزيع المهام والمسؤوليات على الفرق الميدانية مع دراسة جميع الجوانب المتعلقة بطبيعة المؤتمر والاطلاع على التجارب السابقة المماثلة ووضع الخطط التنفيذية الواضحة، مؤكداً أن التعاون والتكاتف منهج إماراتي أصيل وعلامة بارزة في النجاح والتفوق، لذا لم نواجه أي صعوبات في عملية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، وكان الهدف واضحاً، وهو النجاح والتفوق في استضافة المؤتمر.

وأضاف أنه خلال عملنا في لجنة المراسم وضعنا سمعة الإمارات ومكانتها الدولية نصب أعيننا وعملنا كفريق واحد وعائلة واحدة، فكان الهدف منذ اليوم الأول تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، باستثمار هذا الحدث لإبراز الصورة الحضارية المشرّفة لدولة الإمارات، خاصةً وأن سموه يوصي دائماً بالاهتمام بجميع ضيوف الإمارات، ويؤكد أهمية الجاهزية والتدريب والتعاون والعمل كفريق واحد متكاتف ومنهجية محددة، والتطبيق الفعلي والواضح على أرض الميدان.

ولفت إلى الدور المحوري الذي قام به سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة من خلال متابعته المستمرة وتوجيهاته المتواصلة منذ اللحظة الأولى، مروراً بالدعم الكبير الذي قدمه سموه خلال فترة التخطيط والتحضير للحدث، والذي أسهم بشكل رئيسي في النجاح الذي تحقق للمؤتمر.

تسخير الإمكانيات

وأوضح رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، أن من الأمور المهمة التي يجب الإشارة إليها على صعيد تعاون وتنسيق الجهات ما قام به سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر تسخير كل الإمكانيات وتلبية متطلبات فرق العمل لدعم اللجان العاملة في ((COP28)).

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