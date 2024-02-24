اقتربنا من شهر كريم وما أحوجنا للمداواة والتهذيب؛ كتاب ((مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق)) يساعدك لذلك بعبارة سهلة قريبة موجزة.

بعد مقدمة التحقيق يبدأ ابن حزم الأندلسي بعد مقدمته بــ((فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق)) يشير إلى أن اللذة العظمى تتجلى في ((لذة المجتهد لله تعالى باجتهاده))؛ فيكون ((العمل لله)) مؤكداً أن ((طرد الهم مطلوب الناس جميعاً))؛ فـ((العمل للآخرة يطرد الهم))، ويعدد صفات أهلها موصياً باتباعها ثم ينتقل إلى ((فصل في العلم))؛ لينتقل إلى الأخلاق في ((فصل في الأخلاق والسير)).

يأتي ((فصل في الصداقة والنصيحة)) مستعرضاً الأحوال التي تطرأ عليها؛ ليكمل بـ((فصل في أنواع المحبة)) يلتفت فيه إلى ((تنوع المحبة بتنوع الأغراض فيها)) ثم ينتقل إلى ((فصل فيما يتعامل به الناس في الأخلاق)) يستند على تنوع أحوال نبينا الكريم في التعامل مع الناس كتمهيد مستعرضاً أحوال الناس وهو يوصيك بتقوى الله في كل حال؛ لتصل إلى ((فصل في مداواة الأخلاق الفاسدة)) من العجب والتفاخر بالمعاصي ومعالجتها ثم يوجه بـ((فصل في غرائب أخلاق النفس))؛ ليقف عند آفة في ((فصل في تطلع النفس إلى معرفة ما تستر به عنها من كلام مسموع، أو شيء مرئي، أو إلى المدح، وبقاء الذكر)) ثم يختم الكتاب بـ((فصل في حضور مجالس العلم)).

كتاب قصير العبارة سهل التلقي يشاركنا بشيء من سيرته ورأيه فيما يصله من ادعاء عليه كما يوصي بالتأسي بالنبي الكريم في أكثر من مقام مما يدعو إلى تهذيب الأخلاق.