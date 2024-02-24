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قصائد سيف السعدي تشجي جمهور مسرح الشباب للفنون في دبي

2/24/2024 7:17:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضاف مسرح الشباب للفنون في دبي، الشاعر الإماراتي سيف السعدي، ضمن سهرة أدبية شعرية، أقيمت الثلاثاء، قدمتها الشاعرة الهنوف محمد، وحضرها جمهور عريض من الأدباء والشعراء والمثقفين.

وفي بداية الأمسية، رحبت الشاعرة الهنوف محمد بالشاعر سيف السعدي، وأشادت بتاريخه الأدبي والشعري الحافل، وإنتاجه الشعري البديع والمتنوع، وقالت الهنوف محمد: ((سلام على القادمين إلينا، سلام على قلوب تهافتت لتستمع إلى الشعر وعذوبة الكلام... سلام على جمهور واع ومثقف جاء ليسمع الشعر من شاعر هو للتواضع عنوان.. شاعر ينطق الشعر كيفما تحدث، تتميز مفرداته الشعرية بطابع شعبي ثري، مستخدماً باقة منوعة من الأغراض الشعرية، إنه الشاعر سيف السعدي الفائز بلقب الشخصية الإبداعية، وهو شاعر إماراتي جميل الأسلوب رقيق العبارات، صاحب ديوان ميثاق، ومستشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث)).

وابتدأ الشاعر سيف السعدي، الأمسية بقصيدته الشهيرة ((شمه ومشمومه))، التي يتغزل فيها بمحبوبته بكلام رقيق جميل يدخل شغاف القلب ليوقع أجمل الصدى، ويعزف أعذب الألحان على أوتار القلوب.

وفي تتمة لجمال الشعر النبطي ومعانيه الرائعة وتعابيره البديعة، قرأ الشاعر قصيدة رد الشيخ فزاع على قصيدة شمه ومشمومه. وفي تنويعة لطيفة وبانتقال سلس وجميل، أبهج الحضور ورفع حرارة اللقاء، ألقى الشاعر سيف السعدي، قصيدة يا بو حارب من شعره النبطي الجميل، والتي صفق لها الحضور طويلاً.

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