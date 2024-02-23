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ملتقى دبا الحصن الرياضي الثقافي الأول ينطلق 1 مارس

2/23/2024 9:14:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى دبا الحصن الرياضي الثقافي الأول، برعاية مجلس الشارقة الرياضي خلال الفترة من 1 حتى 3 مارس المقبل، تحت شعار (الرياضة أسلوب حياة)، وذلك يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساء.

ويهدف الملتقى في نسخته الأولى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وخلق بيئة رياضية جاذبة وفق معايير الجودة داخل المجتمع، من خلال مشاركة كبار السن وأولياء أمور اللاعبين والطلاب وكذلك أصحاب الهمم من الجاليات المقيمة بدبا الحصن، ومن المنتظر أن يشهد الملتقى مشاركة تليق بالحدث وبأهدافه التي ستثري المجتمع رياضيًا وثقافيًا.

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