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العصيمي: افتتاح جزئي للطريق الخدمي بين ((الخامس)) و((الغزالي)) و((ابن القاسم)) فجر الجمعة

2/22/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي عن افتتاح جزئي مرحلي ضمن أعمال مشروع العقد (هـ ط 266) تصميم طرق وجسور وخدمات أخرى بين الطريق الدائري الخامس وطريقي الغزالي ومحمد بن القاسم فجر الجمعة 23 فبراير، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وقال العصيمي إن الافتتاح يشمل افتتاح جزئي للطريق الخدمي الموازي للطريق الدائري الخامس بطول 1500 متر وعرض ثلاث حارات مرورية، وافتتاح الجسر العلوي المتقاطع مع طريق الغزالي المؤدي إلى مداخل الأفنيوز بطول 120 مترا ورامبات الجسر بطول 320 مترا بعرض حارتين مروريتين.
ولفت إلى أن الافتتاح جزئي للمشروع وسوف يؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية في المنطقة المحيطة بمجمع الأفنيوز، وتسهيل الحركة للطرق المحيطة بمنطقة الري وتحسين مستوى الخدمة على طريق الغزالي والطريق الدائري الخامس عند اكتمال أعمال العقد.
وأوضح أن ذلك يأتي تزامنا مع الأعياد الوطنية، حيث تقدم بالتهنئة والمباركة للمواطنين والمقيمين، متابعا: أسأل الله تعالى أن يعيد على الكويت الحبيبة الأعياد بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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