العصيمي: افتتاح جزئي للطريق الخدمي بين ((الخامس)) و((الغزالي)) و((ابن القاسم)) فجر الجمعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي عن افتتاح جزئي مرحلي ضمن أعمال مشروع العقد (هـ ط 266) تصميم طرق وجسور وخدمات أخرى بين الطريق الدائري الخامس وطريقي الغزالي ومحمد بن القاسم فجر الجمعة 23 فبراير، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وقال العصيمي إن الافتتاح يشمل افتتاح جزئي للطريق الخدمي الموازي للطريق الدائري الخامس بطول 1500 متر وعرض ثلاث حارات مرورية، وافتتاح الجسر العلوي المتقاطع مع طريق الغزالي المؤدي إلى مداخل الأفنيوز بطول 120 مترا ورامبات الجسر بطول 320 مترا بعرض حارتين مروريتين.
ولفت إلى أن الافتتاح جزئي للمشروع وسوف يؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية في المنطقة المحيطة بمجمع الأفنيوز، وتسهيل الحركة للطرق المحيطة بمنطقة الري وتحسين مستوى الخدمة على طريق الغزالي والطريق الدائري الخامس عند اكتمال أعمال العقد.
وأوضح أن ذلك يأتي تزامنا مع الأعياد الوطنية، حيث تقدم بالتهنئة والمباركة للمواطنين والمقيمين، متابعا: أسأل الله تعالى أن يعيد على الكويت الحبيبة الأعياد بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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