«حق الليلة».. عبق التراث وجماليات تقاليد مجتمع الإمارات

يحرص المجتمع الإماراتي على الاحتفاء بالنصف من شهر شعبان، ((حق الليلة))، حيث لا تزال الاحتفالية تحظى باهتمام الأسرة الإماراتية التي تسعى جاهدة إلى غرس عاداتها وتقاليدها التراثية الأصيلة والجميلة، إلى جانب الاحتفاء بقرب حلول شهر رمضان المبارك. وأكدت نخبة من المتخصصين في حديثهم لـ ((البيان)) أهمية تعزيز الهوية التراثية الثقافية، وإبقاء الأجيال المختلفة على تواصل مع تقاليدها وعاداتها، وأهمية إحياء الفعاليات التي تعزز القيم النبيلة للترابط الأسري والتضامن الاجتماعي.

وقالت منى بن شيبان المهيري، مديرة سوق القطارة التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في حديثها لـ ((البيان)):(( إن ليلة النصف من شهر شعبان، أو ما يطلق عليه في المجتمع الإماراتي ((حق الليلة)) التي يُحتفى بها في الدولة وتحديداً في 15 من شهر شعبان من كل عام، تمثل احتفالاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وإرثاً ثقافياً يعكس تأصل العادات الشعبية في الدولة. ونحرص في سوق القطارة على الاحتفاء بهذا اليوم، بمشاركة طلبة مدارس المدينة، وحضور عدد من الجدات وذلك ضمن أجواء يحرص فيها الصغار على ارتداء الملابس التقليدية القديمة والمميزة في تصاميمها وطابعها التراثي الجميل، يحملون معهم أكياساً خاصة تظهر بنماذج وتصاميم زاهية ومبتكرة)).

وأشادت المهيري بحرص شتى المؤسسات والجهات في الدولة على إحياء هذه المناسبة التراثية وذلك ارتباطاً بالماضي الجميل الذي يعبق بشذى الأصالة، وسعياً إلى ربط الأجيال الجديدة بمفرداته التي تثري حاضرهم، وتزيد أيضاً من تمسكهم بالعادات والتقاليد.

ارتباط

بدوره، أوضح عبد الله الكعبي، باحث في التراث الإماراتي بأن المجتمع الإماراتي يحتفي بالنصف من شعبان، وهذا يرتبط بالعادات والتراث والتقاليد الأصيلة، والمحافظة عليها بين الأطفال، لأهميتها في صقل الهوية الوطنية. وأضاف الكعبي:(( أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن ((حق الليلة)) مناسبة يبتهج فيها الجميع لاستقبال شهر الخير والرحمة على طريقتهم الخاصة وذلك في أسمى وأجمل صورة اجتماعية تعكس مدى تمسك الإماراتيين بعراقة موروثهم الشعبي الأصيل)).

من جهتها، قالت مريم السلمان، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: ((نعم، تحرص المؤسسات على تنظيم الاحتفاء بالنصف من شعبان من خلال فعاليات جميلة ترتبط بتراث الأجداد لنشر الموروث التاريخي والثقافي، وتعريف أبناء هذا الجيل بتراث الآباء)). وأشارت السلمان إلى أن الصغار يتفننون وبحرص تام من ذويهم على ارتداء ملابس تراثية تتعلق بالمناسبة ذاتها، وهذا ما يشعرنا بلذة الاحتفال. وأضافت: ((مع الاحتفاء السنوي بالنصف من شعبان، نستعيد شريط ذكرياتنا الحافل بالعديد من المواقف المتعلقة بهذا اليوم الأصيل، كنا صغاراً نردد الأهازيج الخاصة بحق الليلة، ونحمل أكياساً متنوعة الأحجام والأشكال والألوان، ونطوف في الفريج، ونطرق أبواب المنازل مرددين الأهازيج الشعبية، ونبتهج حينما نرى الأكياس مليئة بالحلويات والمكسرات)). وأردفت: ((من الضروري نقل الاحتفال بهذه الليلة وعرض تراثنا الأصيل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتعريف بالتراث الشعبي الإماراتي، وعرض ماهية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والتركيز على البهجة التي تحف الجميع في هذا اليوم بلا استثناء)).