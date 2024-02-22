سفارة دولة الكويت لدى الإمارات العربية المتحدة تحتفل بالأعياد الوطنية بحضور رسمي ودبلوماسي كبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبو ظبي - 22 - 2 (كونا) -- أقامت سفارة دولة الكويت لدى الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس احتفالية بمناسبة الذكرى ال63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى تقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.
ورفع سفير الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي في هذه المناسبات الوطنية الغالية.
وأعرب السفير الغنيم عن فخره واعتزازه بذكرى الأعياد الوطنية للكويت والغالية على قلوب أبنائها كافة والمفعمة بالمعاني السامية لهذه الذكرى التاريخية بالنسبة للشعب الكويتي وللدولة بأكملها مؤكدا على الإرث الوطني الغني والقيم الثابتة والعليا التي يتمتع بها شعب الكويت والتي تعزز وحدتهم وتقوي انتمائهم لوطنهم.
كما أشاد الغنيم بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والإمارات على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واصفا إياها بأنها نموذج متميز ومعربا عن تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن الاحتفال بالعيد الوطني بسفارة الكويت في الإمارات ينطوي على أهمية كبيرة في تعزيز الروابط الدبلوماسية والثقافية بين البلدين وفي تعزيز التفاهم والتعاون المشترك.
وشهدت الاحتفالية حضور شخصيات رسمية منها وزير الدولة خليفة شاهين المرر ومستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية سابقا علي الهاشمي والشيخ راشد بن ناصر النعيمي ونواب من المجلس الاتحادي وعدد من الشيوخ ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت الاحتفالية تقديم السفارة عروضا تراثية وشعبية تعكس الثقافة الكويتية مما أضفى على الحفل جوا من البهجة والفخر كما أعرب الحضور عن تقديرهم لتنظيم هذا الاحتفالية وما تضمنته من فقرات خاصة بالتراث الكويتي.
كما قدم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إهداء لسفير دولة الكويت في الإمارات جمال الغنيم يحتوي على نسخة من عدد صحيفة إماراتية بمناسبة أول احتفال لسفارة دولة الكويت في أبو ظبي بعد اعلان الاتحاد وإقامة سفارة دولة الكويت.
كما جرى افتتاح معرض الصور في وقت أقامت الشرطة الإماراتية فعالية بالخيالة كما وضعت الشرطة الإماراتية شعار "الامارات تحب الكويت".(النهاية)
س خ م / ه س ص
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