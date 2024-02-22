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سفارة دولة الكويت لدى الإمارات العربية المتحدة تحتفل بالأعياد الوطنية بحضور رسمي ودبلوماسي كبير

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

أبو ظبي - 22 - 2 (كونا) -- أقامت سفارة دولة الكويت لدى الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس احتفالية بمناسبة الذكرى ال63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى تقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.
ورفع سفير الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي في هذه المناسبات الوطنية الغالية.
وأعرب السفير الغنيم عن فخره واعتزازه بذكرى الأعياد الوطنية للكويت والغالية على قلوب أبنائها كافة والمفعمة بالمعاني السامية لهذه الذكرى التاريخية بالنسبة للشعب الكويتي وللدولة بأكملها مؤكدا على الإرث الوطني الغني والقيم الثابتة والعليا التي يتمتع بها شعب الكويت والتي تعزز وحدتهم وتقوي انتمائهم لوطنهم.
كما أشاد الغنيم بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والإمارات على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واصفا إياها بأنها نموذج متميز ومعربا عن تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن الاحتفال بالعيد الوطني بسفارة الكويت في الإمارات ينطوي على أهمية كبيرة في تعزيز الروابط الدبلوماسية والثقافية بين البلدين وفي تعزيز التفاهم والتعاون المشترك.
وشهدت الاحتفالية حضور شخصيات رسمية منها وزير الدولة خليفة شاهين المرر ومستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية سابقا علي الهاشمي والشيخ راشد بن ناصر النعيمي ونواب من المجلس الاتحادي وعدد من الشيوخ ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت الاحتفالية تقديم السفارة عروضا تراثية وشعبية تعكس الثقافة الكويتية مما أضفى على الحفل جوا من البهجة والفخر كما أعرب الحضور عن تقديرهم لتنظيم هذا الاحتفالية وما تضمنته من فقرات خاصة بالتراث الكويتي.
كما قدم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إهداء لسفير دولة الكويت في الإمارات جمال الغنيم يحتوي على نسخة من عدد صحيفة إماراتية بمناسبة أول احتفال لسفارة دولة الكويت في أبو ظبي بعد اعلان الاتحاد وإقامة سفارة دولة الكويت.
كما جرى افتتاح معرض الصور في وقت أقامت الشرطة الإماراتية فعالية بالخيالة كما وضعت الشرطة الإماراتية شعار "الامارات تحب الكويت".(النهاية)

س خ م / ه س ص



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