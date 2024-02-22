بوليتيكو: أوساط سياسية في الغرب تخطط لإحياء التعاون مع روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة بوليتيكو، إن بعض الدوائر السياسية في عدة دول غربية، تخطط لإنعاش التعاون مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "الجانب الآخر غير المعلن في النهج الغربي (بشأن قضية أوكرانيا)، يتلخص في وجود أمل في العودة إلى التعاون مع روسيا فورا بعد التجميد المفترض للصراع".
ووفقا للصحيفة، لهذا السبب بالذات يحاول الغرب المناورة في مسألة تزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى، على سبيل المثال، صواريخ توروس الألمانية، وكذلك يماطل في موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وخلصت المقالة إلى استنتاج أن "الغرب لم يتخلى عن أوكرانيا، لكن اهتمامه الوثيق بإدارة المخاطر، يشير إلى الرغبة في إنهاء الصراع وإبرام اتفاق مع الرئيس فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن".
RT
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