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بوليتيكو: أوساط سياسية في الغرب تخطط لإحياء التعاون مع روسيا

2/22/2024 6:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة بوليتيكو، إن بعض الدوائر السياسية في عدة دول غربية، تخطط لإنعاش التعاون مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.


وأضافت الصحيفة: "الجانب الآخر غير المعلن في النهج الغربي (بشأن قضية أوكرانيا)، يتلخص في وجود أمل في العودة إلى التعاون مع روسيا فورا بعد التجميد المفترض للصراع".
ووفقا للصحيفة، لهذا السبب بالذات يحاول الغرب المناورة في مسألة تزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى، على سبيل المثال، صواريخ توروس الألمانية، وكذلك يماطل في موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة.


وخلصت المقالة إلى استنتاج أن "الغرب لم يتخلى عن أوكرانيا، لكن اهتمامه الوثيق بإدارة المخاطر، يشير إلى الرغبة في إنهاء الصراع وإبرام اتفاق مع الرئيس فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن".

RT

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