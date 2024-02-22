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سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي - صورة

2/22/2024 3:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مركز الفلك الدولي الامريكي عن سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي .
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في ((تويتر))، أنه ((بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش ، وذلك في شمال المحيط الهادي))، مرفقاً خريطة توضح موقع السقوط.





كان مركز الفلك الدولي الامريكي قد أكد، في وقت سابق، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، موضحاً أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك.

البيان

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