سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مركز الفلك الدولي الامريكي عن سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي .وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في ((تويتر))، أنه ((بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش ، وذلك في شمال المحيط الهادي))، مرفقاً خريطة توضح موقع السقوط.











كان مركز الفلك الدولي الامريكي قد أكد، في وقت سابق، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، موضحاً أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك.

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