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بالفيديو.. الغريب: الاحتفال بالأعياد الوطنية ضرورة لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية في استذكار تضحيات الآباء والأجداد وأبناء الكويت ودورهم في نيل حريتها واستقلالها.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال احتفالية الهيئة العامة لشؤون القصر بمناسبة الأعياد الوطنية تحت شعار «مهرجان القصر الوطني» قدم فيها أسمى التبريكات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى جميع المواطنين بمناسبة هذه الذكرى الغالية.
وأشار الغريب إلى أهمية قيام الهيئة بتكثيف فعالياتها الوطنية وتطوير أنشطتها بما يسهم في تعزيز التواصل بين الهيئة وأبناء القصر المشمولين بالرعاية إلى جانب دورها في تعزيز روح الانتماء للوطن.
وأوضح أن هذه الفعاليات تسهم في تعرف أبناء القصر المشمولين بالرعاية على العادات والتقاليد الكويتية ومهن الأجداد والحرف التقليدية القديمة بالإضافة إلى تعزيز مهارات الإبداع والمشاركة لديهم.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة م.حمد البرجس لـ «الأنباء»، إن احتفالات هذا العام تم تنظيمها في مقر الهيئة الرئيسي بمشاركة أكثر من 500 قاصر وقاصرة من المنتسبين للهيئة والمشمولين برعايتها، بالإضافة إلى أسرهم وعدد من كوادر الهيئة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية والأهلية. وأضاف البرجس أن الفعاليات شهدت العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة بمشاركة كل الفئات العمرية بهدف إحياء تراث الكويت وعاداتها وتعزيز الهوية البصرية التي استوحت ألوانها من علم الدولة وروح التراث الوطني. وأشار البرجس إلى أن احتفالات هذا العام كانت فرصة طيبة للقاء فيما بين القصر وأسرهم وموظفي الهيئة لتبادل وجهات النظر بشأن العديد من الموضوعات والخدمات والأنشطة، داعيا الله عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.

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