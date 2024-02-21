اقترحتُ عليها أن تأخذ عيني.. سليم صبري متحدثا عن زوجته ثناء دبسي قبل رحيلها

قبل أقل من عام، وتحديداً في مارس/آذار 2023، أطل الممثل السوري سليم صبري في لقاء إعلامي عبر برنامج "يلا تريند" الذي يقدمه الإعلامي "عطية عوض"، وكان معظم الحديث في البرنامج عن زوجته القديرة ثناء دبسي.



صبري أكد خلال اللقاء حينها أنّ زوجته ثناء دبسي تعاني من وضع صحي غير جيّد، ولديها أيضاً مشاكل في شبكية العين قللت من مستوى الرؤية لديها.



كما كشف صبري حينها أنه عرض عليها أن يعطيها عينه، لكن الأطباء رفضوا ذلك قائلاً: "اقترحت أن أعطيها عيني، ولكن طبياً قال لنا الأطباء إنه مستحيل، وأتمنى لو أستطيع فعل ذلك".



وأضاف: "لا يمكنك أن تتخيل أن يرى شخص ما حبيبته وحياته وهي تعاني من الرؤية، الأمر صعب جداً، ولا أستطيع وصف مقدار الألم، ولكن لا يوجد حل".



وتابع: "وضـع زوجتي الصحي تعبان وعم تعالج عينها ووقت شوفها عم تتـألم قلبي من جوا بيبكي، ما بتتخيل مقدار الألـم، خايف عليها كتير، وبتمنى نموت مع بعض".



هي "متلازمة الحياة" بالنسبة لي، وعندما رأيتها لأول مرة تجمدت قدماي

كما روى الممثل السوري سليم صبري قصة تعرّفه بزوجته ثناء دبسي قائلاً: "عندما تعرفت على ثناء قبل الزواج، وعندما رأيتها لأول مرة "تجمدت قدماي"، نظرت إليها لمدة 10 ثوانٍ، وشعرت أن هناك داخلي نوعاً من "السحر"، وهي تأملتني".











وتابع: "من بعدها شعرت أنني لا يمكن أن أتركها، شعرت بنوع من الارتباط الروحي دون أي كلام، وبدأنا بالتقارب، ورأينا أن نكمل حياتنا مع بعضنا".



وأضاف: "حياتي دون ثناء لن تكون أبداً، حياتي معها دائماً وأبداً، ولا أستطيع تخيل الحياة من دونها، أنا وهي واحد ولا أستطيع الغياب عن المنزل، حتى في سفري أبقى أفكر فيها حتى أعود، وأصبحت هي "متلازمة الحياة" بالنسبة لي".



وعندما سأله مقدم البرنامج عما هو أجمل شيء في ثناء دبسي، أجابه صبري: "كل شيء فيها، لا يوجد فيها شيء غير جميل، من روحها إلى جسدها إلى كلامها إلى تفكيرها وطموحها، وهي مميزة بكل شيء، والتعبير عنها صعب جداً".



من هي ثناء دبسي؟







ولدت الفنانة ثناء دبسي في مدينة حلب في عام 1941، وقد بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها وتعلمت رقص السماح وغناء الموشحات والقدود، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على أيدي أشهر الفنانين والموسيقيين أمثال: بهجت حسان ومحمد خيري وبهجت صابوني، الأمر الذي ساعدها على تطوير مهارات الإلقاء الإذاعي والتمثيل.



وبما أنّ شغفها الأول كان التمثيل، فإن خشبة المسرح هي أول من كان شاهداً على براعة دبسي، إذ كانت تعمل خلال الموسم الواحد في 3 أعمال مسرحية على الأقل.

دبسي كانت من أوائل الممثلين الذين ساهموا بانطلاقة المسرح القومي في سورية مطلع الستينيات، لا سيما أنها تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة وقدمت من خلاله العديد من العروض منها أبطال بلدنا ومدرسة الفضائح



انضمت الراحلة ثناء دبسي إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 مارس/آذار 1968، وشاركت في أعمال تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، تزوجت من الممثل سليم صبري وأنجبت ابنتها يارا التي تعمل كممثلة في المجال الفني أيضاً.



قدمت ثناء أعمالاً تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، أبرزها مسلسل "أولاد القيمرية"، و"الشمس تشرق من جديد"، و"سيرة آل الجلالي"، و"البيت القديم"، و"القناع"، و"بنات العيلة"، وكذلك "عصي الدمع"، "زمن العار"، و"وراء الشمس"، و"رحلة المشتاق".



وفي المسرح، قدمت ثناء دبسي مسرحية "شيترا" عام 1961، و"مروحة الليدي وندرسير"، و"الأخوة كارامازوف"، و"عرس الدم"، و"زيارة السيدة العجوز"، و"الأشجار تموت واقفة"، ثم توقفت الفنانة السورية عن العمل في المسرح عام 1978، ولأكثر من 22 عاماً لتعود في عام 2000 بمسرحية "تخاريف".



نالت الراحلة الكبيرة خلال مسيرتها الفنية الغنية العديد من الجوائز والتكريمات ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004 وكانت أحد المكرمين ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020. -عربي بوست

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