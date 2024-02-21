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الدراما السورية تفقد إحدى قاماتها الكبيرة.. ثناء دبسي وداعاً

2/21/2024 12:16:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت الفنانة السورية ثناء دبسي، مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض. ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثلة القديرة عبر منشور في صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

والفنانة الراحلة هي زوجة الفنان القدير سليم صبري، ووالدة الفنانة يارا صبري، وصهرها الفنان ماهر صليبي، وهي من مواليد مدينة حلب 1941.

بدأت الفنانة الراحلة مسيرتها الفنية التي امتدت قرابة 65 عاماً، من مسارح مدينة حلب، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبعد انتقالها إلى العاصمة دمشق، كانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنواتٍ طويلة.

قدمت الراحلة خلال مسيرتها الفنية الكثير من الأدوار التلفزيونية، حققت من خلالها حضوراً مميزاً في الدراما السورية، ويحتفظ المشاهد العربي في ذاكرته، أدواراً لا تنسى للراحلة، خصوصاً دور الأم الحنونة التي أدتها ببراعة كبيرة.

وتركت دبسي بصمتها الخاصة في مسلسلات شهيرة مثل: "قوس قزح" و"غزلان في غابة الذئاب"، "زمن العار"، و"وراء الشمس". ولها حضور بارز في مسلسلات أخرى مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

كما شاركت دبسي في ثلاثة أفلام أنتجتها المؤسسة العامة للسينما وهي: المخدوعون واللجاة وشوية وقت.

ونالت الراحلة الكبيرة العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004، كما كانت إحدى الفنانات
المكرمات
ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.

ونعى الفنانة القديرة كبار الفنانين السوريين، وعبروا عن حزنهم العميق وخسارة الدراما السورية لهذه القامة الفنية الكبيرة.

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