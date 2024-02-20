5 شركات تتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية الكويز

(MENAFN
- Al-Borsa News) 1156 شركة تصدر منتجاتها من خلال الاتفاقية
تقدمت 5 شركات جديدة للجنة الفنية المشتركة لاتفاقية الكويز، التى تضم مصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل، بأوراقها للعمل ضمن الاتفاقية، ومن المقرر البت فى طلباتهم خلال النصف الأول من العام الجارى.
وتسمح الاتفاقية للشركات المصرية بتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية بدون جمارك فى حال تضمنها مكون إسرائيلى متفق على نسبته من المنتج النهائى.
موضوعات متعلقة
70 شركة دواء تطلب تدبير 22 مليون دولار دفعًا مقدمًا للموردين الأجانب ((نايل تاكسى)) تحصل على الموافقة الفنية لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية البورصة تدرس إتاحة تداول أذون الخزانة للأفراد فى السوق الثانوى
وقالت مصادر، لـ((البورصة))، إنَّ اللجنة تعقد اجتماعًا كل ثلاثة أشهر لمتابعة أعمال الشركات المصدرة من خلال الاتفاقية ودراسة ملفات الشركات الجديدة الراغبة فى الانضمام لتحديد إذا كانت مستوفية شروط الانضمام من عدمه.
أضافت أن الأحداث الجارية فى غزة لم تؤثر على عمل الشركات بـ”الكويز” لامتلاكها مخزون كبير من الخامات، كما أنها لا تصنع داخل إسرائيل لكنها تستوردها من الصين ومنها إلى مصر.
ويبلغ متوسط واردات مصر سنويًا من إسرائيل لصالح“الكويز” نحو 100 مليون دولار سنوياً، وفقًا للمصادر.
وقال أحد كبار المصدرين بـ”الكويز” – فضل عدم ذكر اسمه – إن اللجنة عقدت اجتماعات قبل شهور لمناقشة خفض نسبة المكون الإسرائيلي فى صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8% بدلا من 10.5% حاليًا بناء على مطالب المصدرين.
أضاف لـ“البورصة” ((حتى الآن لم يصدر قرار اللجنة بالتخفيض، بالرغم من الصعوبة التى تواجه الشركات عند استيراد الخامات من إسرائيل بسبب تصاعد عمليات القصف على قطاع غزة وتعطل حركة التشغيل والإنتاج)).
وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2005 نحو 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.
وارتفع إجمالى الشركات المصدرة من خلال الاتفاقية خلال العام الماضى إلى 1156 شركة، منهم نحو 200 شركة نشطة فى التصدير.
MENAFN20022024000202011048ID1107877608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.