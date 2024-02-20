5 شركات تتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية الكويز

تقدمت 5 شركات جديدة للجنة الفنية المشتركة لاتفاقية الكويز، التى تضم مصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل، بأوراقها للعمل ضمن الاتفاقية، ومن المقرر البت فى طلباتهم خلال النصف الأول من العام الجارى.

وتسمح الاتفاقية للشركات المصرية بتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية بدون جمارك فى حال تضمنها مكون إسرائيلى متفق على نسبته من المنتج النهائى.

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وقالت مصادر، لـ((البورصة))، إنَّ اللجنة تعقد اجتماعًا كل ثلاثة أشهر لمتابعة أعمال الشركات المصدرة من خلال الاتفاقية ودراسة ملفات الشركات الجديدة الراغبة فى الانضمام لتحديد إذا كانت مستوفية شروط الانضمام من عدمه.

أضافت أن الأحداث الجارية فى غزة لم تؤثر على عمل الشركات بـ”الكويز” لامتلاكها مخزون كبير من الخامات، كما أنها لا تصنع داخل إسرائيل لكنها تستوردها من الصين ومنها إلى مصر.

ويبلغ متوسط واردات مصر سنويًا من إسرائيل لصالح“الكويز” نحو 100 مليون دولار سنوياً، وفقًا للمصادر.

وقال أحد كبار المصدرين بـ”الكويز” – فضل عدم ذكر اسمه – إن اللجنة عقدت اجتماعات قبل شهور لمناقشة خفض نسبة المكون الإسرائيلي فى صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8% بدلا من 10.5% حاليًا بناء على مطالب المصدرين.

أضاف لـ“البورصة” ((حتى الآن لم يصدر قرار اللجنة بالتخفيض، بالرغم من الصعوبة التى تواجه الشركات عند استيراد الخامات من إسرائيل بسبب تصاعد عمليات القصف على قطاع غزة وتعطل حركة التشغيل والإنتاج)).

وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2005 نحو 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.

وارتفع إجمالى الشركات المصدرة من خلال الاتفاقية خلال العام الماضى إلى 1156 شركة، منهم نحو 200 شركة نشطة فى التصدير.



