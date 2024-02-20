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ماذا تعرف عن الجمرات الثلاثة التي تسقط اليوم أولهم وتبشر بقدوم الربيع؟

2/20/2024 6:23:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

تزامنا مع السعودات تشهد الارض اليوم الاثنين 20 شباط فترة جديدة من الموروثات الشعبية عن خمسينية الشتاء والتي تتمثل ببدء سقوط الجمرات الثلاثة " جمرة الهواء والماء والأرض " والتي تبشر ببدء قدوم الربيع وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا .
ووفقا للموروث من التقويم الفلاحي ، تسقط اليوم أولى الجمرات والتي تسمى جمرة الهواء والتي تتميز بتلاشي الهواء البارد تدريجياً ويشعر بدفئه نوعا ما .
وبعد 7 ايام تليها سقوط الجمرة الثانية ما يعرف بـ "جمرة الماء" بتاريخ 27 من شباط وهو يوم تزول فيه البرودة من المياه وتصبح دافئة .
أما مطلع اذار وفي السادس منه تحديدا تسقط الجمرة الاخيرة "جمرة الأرض " والتي كانت تعبر لديهم عن بدء الربيع وسميت كذلك نسبة لشعورهم ببدء دفء الأرض .
اما حول المستقضرات وهي الموروث الشعبي الاخير في شهر اذار ، هي 7 أيام. أربعة منها آخر شهر شباط وثلاثة في بداية شهر آذار، و تتميز بشدة البرد وقيل فيها :" آذار يا ابن عمي ثلاثتك مع أربعي خلي العجيز بالواد تقرعي " .
وتعود قصة هذه الأيام بحسب الموروث الشعبي، إلى عجوز لديها ستة أغنام، خرجت ترعى بها في أحد الأودية خلال الأيام الأواخر من شهر شباط ولم تهطل خلالها الأمطار وكان الجو صافياً ودافئاً وبدأت تردد "فات شباط الخباط وما أخذ مني لا نعجة ولا رباط، وضربنا على ظهره بالمخباط".
والمخباط عبارة عن قطعة خشبية كان القدماء يستخدمونها لتنظيف الصوف".
وتدعي القصة المتوارثة، أن شهر شباط غضب من كلماتها وأحس بالإهانة، وذهب لأخيه شهر آذار واستنجد به من العجوز فقال "يا أخوي يا آذار ثلاثتك مع أربعي نخلي العجوز بالسيل تقرعي"، وتفسير هذه العبارة ان شباط طلب من شهر آذار 3 أيام يجمعها مع 4 أيام منه تهطل خلالها الأمطار بغزارة ويزداد البرد، مما يؤدي الى أن تسيل الأودية وتجرفها العجوز وأغنامها.
مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" قال أن جميع هذه المصطلحات هي موروثات شعبية من اجدادنا حيث لم يكن علم الأرصاد متاحاً حينها ما دفعهم الى هذه الاجتهادات من قصصهم الواقعية التي كانوا يعشونها .
واشار ال خطاب ان الأيام الحالية تشهد ارتفاع على درجات الحرارة مع طول النهار وقصر الليل الى ان تصل الى 21 اذار وهو يوم الاعتدال الربيعي فلكيا وتكون الشمس حينها عاموديا على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار فيها للدخول بفصل الربيع رسمياً .













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