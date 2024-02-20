دي إتش إف كابيتال تتعاون مع زارا إف إكس لتعزيز الحلول الاستثمارية

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- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 20 فبراير 2024: كشفت دي إتش إف كابيتال إس إيه، شركة التوريق التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، عن تعاونها مع زارا إف إكس، مجموعة الوساطة المالية الرائدة في مجال تداول عقود الفروقات والتي تلتزم بتوفير تجربة تداول استثنائية لجميع المتداولين.
وفي إطار هذه الاتفاقية التاريخية، اختارت دي إتش إف كابيتال شركة زارا إف إكس شريكاً موثوقاً به في مجال الوساطة، مما يعكس التزام الطرفين المشترك بتقديم قيمة وخدمة استثنائية للعملاء. وتسعى دي إتش إف كابيتال إلى توزيع جزء من أصولها المدارة بهدف تداول العقود مقابل الفروقات مع زارا إف إكس، وصولاً إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة وتقنياتها المتطورة لتحسين العوائد وإدارة المخاطر بشكل فعّال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جمشير، الرئيس التنفيذي لدى زارا إف إكس: "يسعدنا التعاون مع دي إتش إف كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة والمميزة بالتزامها بتقديم حلول استثمارية مخصصة. وتشكل هذه الشراكة خطوة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق التميّز في الأسواق المالية."
ومن جهته، قال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال إس إيه: "نحرص في شركتنا على إقامة شراكات تضمن تعزيز قدراتنا بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في منح مستثمرينا قيمة عالية، وتتمتع زارا إف إكس بسجلٍ حافلٍ بالتميّز والابتكار، مما يجعلها شريكاً مثالياً يرافقنا في المشهد المتغيّر للأسواق المالية العالمية."
وتأسست دي إتش كابيتال في عام 2020 وتهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من الخبراء المطلعين والمستثمرين من المؤسسات ممن يبحثون عن حلول استثمارية متنوعة وفريدة في مختلف قطاعات الفوركس وأسواق الأسهم والسلع والسوق المالية. كما تقدم الشركة لعملائها مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة وفق خطة استراتيجية تركز على تعزيز العائدات المتسقة وإدارة المخاطر بالاعتماد على سياسة حماية فريدة.
وتجسد هذه الشراكة توافقاً استراتيجياً يجمع بين أهداف الشركتين القائمة على الالتزام بدفع عجلة الابتكار وتقديم قيمة عالية في قطاع الخدمات المالية. وتستعد الشركتان للاستفادة من تعاونهما بما يساهم في تحقيق تطلعات العملاء وترسيخ حضورهما كشركاء موثوق بهم في مجال إدارة الثروات وتوفير حلول الاستثمار.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع زارا إف إكس الإلكتروني، وموقع دي إتش إف كابيتال إس إيه الإلكتروني.
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لمحة عن زارا إف إكس:
زارا إف إكس - وسيط تداول عالمي معتمد ملتزم بتقديم تجربة تداول عالمية ناجحة للجميع من خلال منصات تداول قوية.
لمحة عن دي إتش إف كابيتال:
دي إتش إف كابيتال هي شركة توريق تأسست في عام 2020 ومقرها لوكسمبورغ، وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية والحلول الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين الخبراء. كما توفر مجموعة من المنتجات المالية المهيكلة التي تتيح عدة خيارات استثمارية، بما فيها العملات الأجنبية والأسهم العالمية والمعادن الثمينة. وتوفر الشركة حلولاً مخصصة ذات خصائص مخاطر ومكاسب متنوعة تلبي كافة احتياجات العملاء، وذلك بالاستفادة من معرفتها العميقة بالسوق وممارسات إدارة المخاطر الملائمة والأدوات الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
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