محمود البزاوى: حسن الرداد بيستفزنى في التمثيل بيخلينى أطلع المستحيل قدامه

MENAFN - Youm7) حل الفنان محمود البزاوى ضيفًا على تليفزيون اليوم السابع، في لقاء خاص مع الزميل عادل عبد الله، داخل كواليس مسلسله الجديد "محارب" وفى لقائه قال البزاوى إنه سعيد بهذا المسلسل وفريق العمل خاصة الفنان حسن الرداد، حيث إنه يستفزه في تمثيله وحينما يجمعه مشهد معه يخرج كل ما بداخله في المشهد وذلك بسبب استفزازه التمثيلى، وأشار إلى أنه لا يسعى للظهور بوسائل الإعلام لأنه يفضل أن يكتب عن أعماله ولا يتحدث هو عن أعماله.

محمود البزاوى وعادل عبد الله

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود

ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.