مرض أديسون.. أعراض وعلاج



ومرض أديسون هو اضطراب نادر في الغدد الصماء، يحدث عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة.

وتقع الغدد الكظرية فوق الكليتين، وهما مسؤولتان عن إنتاج عدد من الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول والألدوستيرون.



‫وأوضحت الجمعية، أنه عند الإصابة بمرض أديسون تنتج قشرة الغدة الكظرية ‫كمية قليلة جدا من بعض الهرمونات الحيوية، كما أنه قد يحدث أيضا بسبب ‫وجود خلل في الغدة النخامية أو منطقة تحت المهاد المعروفة أيضا باسم ‫الوطاء أو الهايبوثلاموس، وهي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي ‫والغدد من خلال الغدة النخامية.



أعراض مرض أديسون

‫وتتمثل أعراض مرض أديسون في تغير لون الجلد إلى اللون البني والإرهاق ‫والإعياء والخمول وانخفاض ضغط الدم ونقص السوائل بالجسم وفقدان الوزن. ‫



ويتم تشخيص مرض أديسون من خلال اختبارات مختلفة ومراقبة مستويات ‫الكورتيزون والهرمون الموجه لقشرة الكظرية واختبار تحفيز الهرمون الموجه ‫لقشرة الكظرية، إضافة إلى الإجراءات التصويرية.



‫‫أزمة أديسون

‫وحذرت الجمعية، من أن عدم علاج مرض أديسون قد يؤدي إلى حدوث ما يعرف ‫بـ"أزمة أديسون"، التي تشكل خطرا على الحياة.

وتتمثل أعراض الأزمة في ‫جفاف الجسم وانخفاض حاد في ضغط الدم وأعراض حادة أخرى مثل، الإسهال ‫والقيء وضعف الوعي.

وتستلزم هذه الأعراض استدعاء الإسعاف على الفور. ويمكن علاج مرض أديسون من خلال تناول الهرمونات التي يفتقر إليها الجسم، طوال الحياة.