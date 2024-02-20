الزميلة الصحفية وفاء المطالقة في ذمة الله
التاريخ
2/20/2024 1:19:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الزميلة الصحفية وفاء المطالقة.
والزميلة المطالقة صحفية تدرجت في عدة أقسام بوكالة الأنباء الأردنية
انا لله وانا اليه راجعون
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