فيديو .. سرب من النحل يحول حفل زفاف إلى كابوس

تحول حضور حفل زفاف إلى كابوس لمئات الأشخاص في غونا بولاية ماديا براديش الهندية يوم أمس الأحد بعد أن هاجم سرب من النحل المدعوين ما جعلهم يتدافعون بحثًا عن مهرب.

وقع الحادث في فندق Kasturi Garden Hotel في منطقة غونا عندما انقضت خلية من النحل فجأة على منطقة مفتوحة حيث كان يقام حفل زفاف.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع للحادث أشخاصًا مستلقين على الأرض ورؤوسهم وآذانهم مغطاة، بينما شوهد البعض يركضون بحثًا عن مهرب، حسبما أفادت قناة NDTV.

وبحسب شهود عيان، قام النحل بلسع العديد من الأشخاص بشكل متكرر، حيث اجتاح الذعر المبنى، ويخضع بعض المصابين للعلاج في وحدة العناية المركزة حيث أصيبوا بجروح خطيرة.

وقد هرعت الشرطة المحلية وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للضيوف المصابين، في حين تم نقل المصابين بجروح خطيرة على وجه السرعة إلى المستشفى، وتخضع إدارة الفندق الآن لتحقيق مكثف لفشلها في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة الضيوف أثناء علمها بوجود خلية نحل في المكان.



