سينابون تعلن عن إعادة افتتاح فرعها في مول الإمارات بتصاميم عصرية

(MENAFN
- Click On Group) أعلنت مجموعة كرافيا -الشركة صاحبة الامتياز لعلامات "سينابون" و"سياتلز بيست كوفي" و"زعتر وزيت" و"فايف جايز"- عن إعادة افتتاح فرعها في مول الإمارات بتصاميم عصريّة مبتكرة.
تأسست سينابون في عام 1985 في سياتل، واشنطن، وتمّ تقديم علامة سينابون لأول مرة في دولة الإمارات في عام 2001 مع افتتاح أول فرع في أبوظبي مول، وقد انتشرت فروعها لتصل إلى دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان. واستطاعت العلامة تقديم 60 مليون لفافة من السينابون خلال 22 عاماً، وأصبحت اليوم إحدى العلامات المفضلة التي تلاقي اقبالاً كبيراً في المراكز التجاريّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتدير مجموعة كرافيا اليوم أكثر من 43 فرعاً لسينابون وسياتل بيست كوفي موزّعة بين متاجر أو مطابخ سحابيّة، وتمّ تطوير الأعمال باضافة خدمات التموين (الكاتيرينج) لتشمل الحفلات والشركات.
ويعلّق لؤي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرافيا: "تستمر مجموعة كرافيا بالسعي نحو تعزيز تجربة عملائها ومواصلة جهودها لتطوير خدماتها بما يتماشى مع أسلوب الحياة العصرية. ويأتي التصميم المبتكر لسينابون وسياتل بيست كوفي في فرع مول الإمارات ليوفر تجربة حقيقيّة للمتسوقين للاستمتاع بعدد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. كما وتسعى المجموعة إلى تأسيس علامات تجاريّة خاصة بها لمواكبة التطور والطلب المتزايد على هذا القطاع في دولة الإمارات المتحدة."
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