دبي مرشحة لتسجيل أقوى معدلات النمو في العقارات السكنية الفاخرة في 2024

(MENAFN
- Savills) تتصدر دبي حتى الآن أهم سوق للعقارات السكنية الفاخرة، حيث ارتفعت القيمة السوقية الكلية بنسبة 17.4% خلال العام، مع تسجيل نسبة أكثر تواضعاً قدرها 5.6% في النصف الثاني من العام الماضي. ويأتي تسجيل هذا الأداء مقابل متوسط نمو في الأسعار بنسبة 2.2% في 30 مدينة عالمية يغطيها مؤشر "سَفِلز لقطاع المساكن الفاخرة للمدن العالمية".
ولا تزال القيمة السوقية في دبي تحافظ على تنافسيتها نسبياً وفقاً للمعايير العالمية بسعر يبلغ 850 دولاراً للقدم المربع الواحد، لتوفر من خلال ذلك تكلفة معيشة منخفضة نسبياً، فضلاً عن سهولة عملية الحصول على التأشيرة، والمناخ الأكثر دفئاً مقارنة بالعديد من الوجهات. وتمثل هذه الخصائص عوامل جذب حقيقية للمشترين الدوليين والمحليين، وفق ما ذكره باحثو سَفِلز في هذا التقرير.
وتبوأت مدن أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكانة الصدارة من حيث نمو القيم السوقية الكلية في العام 2023، حيث جاءت مومباي في المقدمة. وفي الوقت نفسه، تأثرت بعض المدن بالاضطرابات الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها، خاصة في النصف الثاني من العام 2023. وسجلت نيويورك وسان فرانسيسكو بعض الانخفاضات طوال العام 2023، علماً أن الأولى (نيويورك) سجلت عودة طفيفة إلى المكاتب، بينما تعاني الأخرى (سان فرانسيسكو) من الاضطرابات التكنولوجية حتى الآن. ولا تزال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قائمة في هونغ كونغ، الأمر الذي يفرض تأثيرات سلبية تؤدي إلى عرقلة سوقها في قطاع المساكن الفاخرة، مع انخفاض قيم السوق الكلية بنسبة 3.7% على مدار العام.
وفي إطار استشرافها للعام 2024، تتوقع سَفِلز محافظة القيم السوقية الكلية للمدن العالمية على مستوياتها الإيجابية، وقد يحدث نمواً متواضعاً في أسعار الوحدات السكنية الفاخرة بنسبة 0.6% في 30 مدينة عالمية التي ترصدها سَفِلز، ما يعني انخفاضاً عن النسبة البالغة 2.2% التي تم تحقيقها في العام الماضي 2023.
وقالت كيلسي سيلرز، الشريك في سَفِلز العالمية للأبحاث: "في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة وبيئة ارتفاع أسعار الفائدة، سجّلت الأسواق السكنية الفاخرة في مدن العالم تباطؤاً في العام 2023 بعد عامين من المكاسب الكبيرة. ويتوقع انخفاض النمو بمستوى أعلى خلال العام الجاري 2024 نظراً لعودة الأسواق إلى الظروف التي تقترب من المستويات طبيعية، لكنها ستظل في المنطقة الإيجابية على نطاق واسع."
سيدني ودبي تشهدان أقوى نمو متوقع في 2024
تشير التوقعات إلى أن سيدني ودبي ستكونان من أفضل المدن أداءً في العام المقبل نظراً لاستفادتهما من الزيادات في عدد سكانهما من أصحاب الثروات العالية. وتشهد سيدني مستويات عالية من الطلب على المنازل الفاخرة عالية الجودة، لكن العرض لا يزال منخفضاً. ومن المرجح أن يستمر هذا الخلل حتى العام 2024، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 8% إلى 9.9%.
وحققت دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.4 % خلال العام، لكن قد يسجل معدل النمو تباطؤاً هذا العام مع عودتها إلى النشاط الطبيعي. وتتوقع سَفِلز أن تنمو الأسعار في الإمارة بنسبة تتراوح بين 4% و5.9%.
وعلق أندرو كامينغز، رئيس الوكالة السكنية في سَفِلز الشرق الأوسط على ذلك بقوله: "يعزى النجاح المستمر الذي تحققه دبي في جانب كبير منه إلى النضج المستمر الذي تشهده المدينة. وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى والسلامة والأمن في المدينة، يمكنها ترسيخ مكانتها بسرعة لتكون الوجهة الأولى لأنماط الحياة الفاخرة. وترتفع الأسعار نتيجة نقص العرض من العقارات الجاهزة، إلى جانب تطوير مشاريع جديدة عالية الجودة. ومع ذلك لا يزال الطلب قوياً بسبب الطبيعة المتنوعة للمشترين الذين يختارون دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب في هذا القطاع بسبب الإصلاحات الإضافية للتأشيرات الحكومية، بما في ذلك خفض متطلبات الإنفاق للحصول على التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات.
مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في مدن العالم: توقعات نمو القيمة السوقية للمساكن الفاخرة في العام 2023 مقابل القيمة الكلية لنمو السوق في العام 2023
المدينة توقعات العام 2024 نمو القيمة السوقية الكلية في 2023 القيمة السوقية للعقارات الفاخرة في ديسمبر 2023 (دولار للقدم المربع)
سيدني +8% إلى 9.9% 6.8 % 1,830دولار
دبي +4% إلى 5.9 % 17.4 % 750دولار
كيب تاون +2% إلى 3.9 % 3.1 % 250دولار
طوكيو +2% إلى 3.9 % 8.2 % 1,950دولار
روما +2% إلى 3.9 % 3.3 % 1,410دولار
كوالالمبور +2% إلى 3.9 % -1.0 % 250دولار
أثينا +2% إلى 3.9 % 6.1 % 1,130دولار
مدريد +2% إلى 3.9 % 4.0 % 750دولار
برشلونة +2% إلى 3.9 % 3.4 % 680دولار
أمستردام +2% إلى 3.9 % -2.4 % 960دولار
جنيف أكثر من 0% إلى 1.9 % 1.8 % 2,550دولار
ميلان أكثر من 0% إلى 1.9 % 2.5 % 1,520دولار
لشبونة أكثر من 0% إلى 1.9 % 1.6 % 1,330دولار
بانكوك أكثر من 0% إلى 1.9 % 9.1 % 1,050دولار
مومباي أكثر من 0% إلى 1.9 % 10.3 % 1,140دولار
ميامي أكثر من 0% إلى 1.9 % 4.9 % 1,510دولار
بكين 0.0 % 2.1 % 1,520دولار
شنغهاي 0.0 % 4.3 % 2,060دولار
لوس أنجلوس -1.9% إلى أقل من 0% -2.2 % 1,550دولار
برلين -1.9% إلى أقل من 0% -3.5 % 1,150دولار
سول -1.9% إلى أقل من 0% 0.8 % 1,730دولار
قوانغتشو -1.9% إلى أقل من 0% 2.1 % 1,510دولار
هانغتشو -1.9% إلى أقل من 0% 0.9 % 1,230دولار
لندن -1.9% إلى أقل من 0% -0.9 % 1,920دولار
باريس -1.9% إلى أقل من 0% -2.7 % 1,550دولار
شنتشن -1.9% إلى أقل من 0% -4.9 % 1,530دولار
نيويورك -1.9% إلى أقل من 0% -3.7 % 2,560دولار
سان فرانسيسكو -3.9% إلى -2 % -6.1 % 1,400دولار
سنغافورة -3.9% إلى -2 % 1.3 % 1,800دولار
هونغ كونغ -10% أو أقل -2.0 % 3,970دولار
المصدر: سَفِلز للأبحاث
وعلى ضوء انخفاض المعنويات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الصعبة، قد تشهد الأسواق السكنية الفاخرة في لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسول ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ مستويات انخفاض في الأسعار خلال العام الجاري.
وتضيف سيلرز: "نتوقع أن تظل الأسواق العالمية خاضعة للمراقبة عن كثب من قبل الكثيرين هذا العام. ونظراً لتوجّه العديد من الدول التي تمثل ما يقرب من 40% من سكان العالم إلى صناديق الاقتراع، قد يأتي قطاع الإسكان في مقدمة اهتمامات العديد من الناخبين وصانعي السياسات. وفضلاً عن ذلك، فإن احتمال لجوء البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة في منتصف وأواخر العام 2024، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز النشاط في أسواق العقارات الفاخرة، ما يرجح احتمال حدوث مفاجآت في الأسعار بالاتجاه الصعودي في النصف الثاني من العام."
أداء الإيجار والعوائد
سجلت دبي أيضاً زيادات في أسعار الإيجارات خلال العام بنسبة تقل قليلاً عن 10%، مقابل المتوسط المسجل بين المدن العالمية الأخرى البالغ 5.1% في مؤشر سَفِلز.
واحتلت لشبونة مرتبة الصدارة في نمو إيجارات المساكن الفاخرة بين 30 مدينة في المؤشر، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام الماضي.
وفي تعليقها على ارتفاع الإيجارات، قالت سيلرز: "على الرغم من تفشي حالة عدم اليقين الاقتصادي، أثبت سوق الإيجارات السكنية الفاخرة مرونته في العام 2023. واستمراراً للاتجاه السائد في العام الماضي، تجاوز نمو قيمة الإيجارات للمساكن الفاخرة القيم السوقية الكلية، حيث يعزى ذلك في جانب كبير منه إلى نقص العرض في كبرى الأسواق العالمية، وزيادة مستويات الطلب من الأفراد والعائلات ممن يتطلعون إلى شراء عقارات لهم، لكنهم يؤجلون ذلك إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة.
نمو قيمة إيجارات المساكن الفاخرة في العام 2023
وفيما يتعلق بالعوائد، تتميز دبي بعوائدها المرتفعة مقارنة بمدن العالم الأخرى، حيث تصل إلى 4.8%. وفي المقابل، بلغ متوسط العائدات الإجمالية في جميع المدن العالمية 3.1%، ما يعكس نمواً أقوى في أسواق الإيجار مقارنة بأسواق البيع.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد النفقات المرتبطة بشراء وامتلاك وبيع العقارات في دبي من بين أدنى المعدلات عالمياً، حيث تصل إلى أقل من 10% من سعر شراء العقار، أي أقل بكثير من متوسط التكلفة في 30 مدينة عالمية، والذي يبلغ 15%.
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