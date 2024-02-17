الملا توقع شراكة مع سيمنس لبناء مستقبل مستدام بالطاقة النظيفة



طلال الملا: الاتفاقية ليست صفقة تجارية بل شهادة تعزز من رؤيتنا المشتركة للمستقبل

المجموعة تحرص على تعزيز نهج الاستدامة ودمجها بعملياتها وقراراتها الإستراتيجية

أوليفر سبيرلينج: التعاون يمثّل خطوة محورية لتعزيز الوصول لحلول الطاقة المستدامة نهدف معاً لتمكين المجتمعات بتوفير أحدث التقنيات ودعم رؤية الكويت لمستقبل صحي

أعلنت مجموعة الملا وشركة سيمنس عن توقيع اتفاقية توزيع ضمن عقد شراكة استراتيجية بين الشركتين الرائدتين في قطاعات أعمالهما، بهدف تعزيز قدرة الكويت على تطبيق وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة في المستقبل وتحقيق رؤية الكويت في بناء أسواق للطاقة النظيفة المستدامة.وبموجب شروط الاتفاقية ستصبح الملا الهندسية - العضو في مجموعة الملا وأكبر مقاول في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة لأكثر من 65 عاما من التميز التشغيلي، الموزع المعتمد لأكبر نطاق من شواحن السيارات الكهربائية المتنوعة بالإضافة إلى معدات شحن السيارات الكهربائية من شركة سيمنس الكويت.وتم توقيع عقد اتفاقية التوزيع بين كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الكويت أوليفر سبيرلينج، وذلك خلال مراسم خاصة أقيمت مؤخرا في المقر الرئيسي لمجموعة الملا بمنطقة الشويخ.وقد تم الإعلان الرسمي عن عقد الاتفاقية بحضور رئيس مجموعة الملا الهندسية أنفال نبيل الملا، ورئيس قطاع الخدمات الهندسية والصيانة في الملا الهندسية م.سامي طلعت، ومن جانب «سيمنس» حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب الرئيس الأول للمنتجات الكهربائية في «سيمنس الكويت» راجيشري تشافان، ونائب الرئيس المالية في «سيمنس الكويت» محمد كاتبجيوالا، ورئيس المبيعات في «سيمنس الكويت» روبندرا براساد.تعزيز نهج الاستدامةوتعليقا على هذا الإنجاز المهم والشراكة الاستراتيجية التي ستساهم بفاعلية في تغيير المستقبل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: «يشرفنا ويسعدنا أن نعلن شراكتنا مع شركة سيمنس، الشركة العالمية الرائدة في حلول الطاقة المستدامة لتوزيع شواحن مبتكرة للسيارات الكهربائية في السوق الكويتي من خلال شركة الملا الهندسية إحدى شركات مجموعة الملا».وأضاف الملا بالقول: «إن هذه الاتفاقية ليست صفقة تجارية وحسب، بل هي شهادة تعزز من رؤيتنا المشتركة نحو المستقبل وهي رؤية تخدم أهداف الحكومة الكويتية لبناء مستقبل أفضل بطاقة نظيفة ومستدامة».وتابع: «انطلاقا من مبادئ المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها مجموعة الملا، لطالما حرصت المجموعة على تعزيز نهج الاستدامة ودمجها في جوهر عملياتها وقراراتها الاستراتيجية، ونحن مدركون تماما للدور المهم الذي تلعبه الطاقة الكهربائية في تشغيل محركات السيارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تقلبات المناخ وضمان بيئة صحية أكثر للأجيال القادمة».خطوة محوريةمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الكويت أوليفر سبيرلينج: «سعداء بإعلاننا عن البدء بهذه الرحلة الاستراتيجية مع مجموعة الملا، ويمثل هذا التعاون خطوة محورية لتعزيز إمكانية الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة، ونهدف معا لتمكين المجتمعات بأحدث التقنيات ودعم رؤية الكويت لمستقبل صحي، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار في سوق التنقل الكهربائي سريع التطور».وستمكن الاتفاقية «الملا الهندسية»، العضو في مجموعة الملا والشركة الرائدة في توزيع حلول البنية التحتية للطاقة والكهرباء، من تقديم استشارات شاملة لشحن السيارات الكهربائية واتفاقيات تصميم وتركيب وخدمة، حيث ستكون بموجب هذه الاتفاقية إحدى أكبر المزودين الموثوقين للحلول المتكاملة القادرين على إدارة مشاريع شحن المركبات الكهربائية من الشبكة إلى المركبة.وفي المرحلة الأولى من تنفيذ الشراكة، ستقوم شركة الملا الهندسية بتوزيع مجموعة شحن التيار المتردد لمعدات شحن المركبات الكهربائية من شركة سيمنس والتي يستخدمها مشغلو نقاط الشحن ومقاولو المشاريع الكهربائية، وسيشمل الطلب الأول VersiCharge 7kw–22kw AC وSICHARGE CC 22kW AC للشحن التجاري.بناء مستقبل مستداموتمثل هذه المناسبة المهمة، خطوة استثنائية إلى الأمام في خطة الكويت نحو بناء مستقبل صحي ومستدام، ومن خلال هذه الشراكة مع شركة سيمنس، فإننا نجعل تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية المبتكرة في متناول المواطنين في الكويت، مما لن يؤدي فقط إلى تسريع اعتماد السيارات الكهربائية فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى بناء بنية تحتية قوية تدعم وتشجع وسيلة النقل المبتكرة النظيفة والمستدامة. تخيل شوارع الكويت مليئة بسيارات خالية من الانبعاثات والضوضاء ومدعومة بطاقة نظيفة مولدة من مصادر متجددة. هذا هو المستقبل الذي نعمل من أجله، ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في هذا الاتجاه.في مجموعة الملا، نحن على ثقة بأن هذه الشراكة لن تعود بالنفع على شركائنا فحسب، بل ستساهم أيضا بشكل كبير في الرفاه البيئي والاقتصادي في الكويت. ومن خلال توفير حلول شحن المركبات الكهربائية الموثوقة والتي يمكن الوصول إليها، فإننا نعمل على تمكين المواطنين الكويتيين من اتخاذ خيارات مستدامة لأنفسهم ولأسرهم. كما أننا نمهد الطريق نحو مستقبل صحي جديد وخلق فرص عمل في قطاع السيارات الكهربائية المتطور.