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الدبور الأحمر: آفة تهدد المحاصيل الزراعية.. وحملة وطنية للمكافحة

2/17/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- في الوقت الذي يواصل فيه المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حملات متتالية لمكافحة الدبور الأحمر، تعمل مديرية بحوث النحل في المركز بالتعاون مع مديريات وزارة الزراعة على توزيع ما يزيد على 5000 عبوة مبيد "فبرونيل" على النحالين والمزارعين والمواطنين لضمان مكافحة فاعلة للدبور على امتداد مناطق المملكة.
وينتمي الدبور الشرقي Vespa orientalis إلى رتبة غشائية الأجنحة (Hymenoptera) وعائلة (Vespidae)، ويطلق عليه "الدبور الأحمر"، و"دبور البلح"، ودبور العنب"، لما له من تأثير على هذه المحاصيل، وفقا لمدير مديرية بحوث النحل في المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندسة بنان شقور، التي أكدت أن الدبور الشرقي ينتشر في المناطق الجنوبية والشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط والمناطق الجنوبية الشرقية من قارة آسيا وفي مصر وأثيوبيا وشبه الجزيرة العربية.
وأوضحت شقور أن الدبور الأحمر يفضل الأراضي البور لبناء العش أو قد يختار شقوق الجدران أو صناديق النوافذ (الأباجورات).
وقالت: "يستعمل الدبور مادة السليلوز وأوراق النبات والكرتون والتراب، ويخلطها باللعاب لبناء العش، بحيث يكون على شكل أقراص مرتبة بشكل عمودي، ولونه من لون مكونات البيئة المحيطة".
وتابعت: "أما الشكل الداخلي للعش فيشبه عش النمل والنحل كونه يعيش في طوائف ويبني أعشاشاً وخلايا ليسكنها"، مشيرة إلى أن عشه يتكون من أقراص مرتبة بشكل عمودي، بحيث يكون القرص الأكبر من الأعلى والأصغر من الأسفل، وتنتشر الفجوات في كل قرص جنباً إلى جنب وتكون فتحاتها إلى الأسفل، موضحة أنه يتم بناء فجوات كبيرة لتربية حاضنة الملكات والذكور، وتجاويف صغيرة لتربية حضانة العاملات".
وزادت شقور: "قد يصل عدد الأقراص بمرور الصيف ومع ازدياد حجم الطائفة حتى يصل إلى 3-7 أقراص، ترتبط فيما بينها بالسقف بواسطة أعمدة أسطوانية مصنوعة من لحاء الشجر ومواد سلولوزية وعجينة طينية".
وأضافت: "أما أفراد طائفة الدبور الشرقي فتتكون من الملكة، ووظيفتها الأساسية إنشاء الطائفة والتكاثر وإفراز الفرمونات الملكية، فيما تقوم العاملات بالاعتناء باليرقات والحراسة والبناء وجلب الطعام، أما الذكور فوظيفتها الوحيدة تلقيح الملكة".
وقالت: "في بداية الربيع؛ تخرج ملكات الدبور الملقحة من سباتها الشتوي لتبدأ بتأسيس طائفتها، حيث تقوم بجميع الأعمال بنفسها مثل اختيار موقع العش وبناء العيون السداسية ووضع البيض ورعايته، إلى أن يخرج الجيل الأول من العاملات ليتولى أعمال العش المختلفة، ويعتمد التواصل الداخلي بين أفراد الطائفة على عدد من المحفزات والأصوات التي تنظم سلوك الأفراد في السروح والتغذية وإيجاد الطعام وتخزينه وغيره من الوظائف".
وتابعت: "يحصل الدبور على المواد السكرية من المصادر الرحيقية المتنوعة في البيئة المحيطة مثل الإفرازات النباتية، والندوة العسلية من المن، أو يقوم بافتراس عاملات النحل أثناء السروح وعند مداخل الخلايا للحصول على مواد بروتينية والعسل من حوصلة العسل، كما يتطفل على الجيف الميتة للحصول على البروتين".
وأوضحت شقور: "تفرز يرقات الدبور الشرقي سائلا يحتوي على جلوكوز وإنزيم البرتولتيك وبروتين تتناوله العاملات والملكة ويسد أهم احتياجاتها، وهذا نوع من العلاقة التعايشية بين الأفراد داخل العش".
أما مبدأ عمل أداة اللسع، بحسب شقور، فأشارت إلى أنه أداة اللسع تبرز نتيجة حركة عضلات البطن وتغرز في جسم الفريسة بواسطة قوة دفع جسم الدبور، وتكون حركة إبر اللسع وعددها اثنتان إلى الأمام والخلف بشكل متواز، وتدخل الإبرة داخل جسم الفريسة لتقوم الجذور العضلية لحوصلة السم بإفراز السم وضخه خلال الأنبوب الذي يمر بإبرة اللسع ليحقن جسم الفريسة".
وقالت: "تتشابه مكونات سم الدبور مع مكونات سم النحل، فهو سائل شفاف درجة حموضته 5.5-6.5، ومحتواه من المواد الصلبة حوالي 27.3 %، ويتكون من الهستامين والسيروتينين ومواد متطايرة، بالإضافة إلى حمض الأسيتيل كولين، كما يحتوي على كميات من الدوبامين والكينين".
وتابعت: "أما الأعراض الناجمة عن لسعة الدبور فهي أعراض موضعية، حيث يتعرض المصاب لألم شديد قد يستغرق نصف ساعة إلى عدة ساعات، ويصحبها احمرار وحكة وانتفاخ وتهيج في منطقة اللسع".
وعن طرق العلاج، بينت شقور أنه يتم اسعاف المصاب بإزالة إبرة اللسع من مكان الإصابة، إذا كانت موجودة، مشددة على وجوب عدم الضغط على مكان اللسع حتى لا ينتشر السم، ووضع كمادات ثلج، ومن المفيد إعطاء المصاب مضاد هستامين، مبينة أنه إذا كان لدى الشخص المتعرض للسعة الدبور أي اضطراب في عضلة القلب أو اضطرابات في ضغط الدم أو حساسية، فيفضل الذهاب إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج تحت إشراف الطبيب.
أما عن أثر الدبور الأحمر على المزروعات فأوضحت شقور أنها تشبه الآفة الاقتصادية، نظرا لما يلحقه من خسائر كبيرة بثمار العنب وبعض المحاصيل الأخرى، ولشدة الضرر الذي يلحقه بثمار البلح، حيث يطلق عليه اسم دبور البلح في كل من مصر والعراق ومناطق شبه الجزيرة العربية.
وأضافت بأنه يشكل مصدر إزعاج كبير لقطعان الماشية، ويتعرض عدد كبير من الناس الذين تكون مناطق سكنهم أو عملهم قريبة من أعشاش الدبور إلى اللسع.
ويعد الدبور الشرقي واحداً من أهم المشاكل التي تواجه قطاع النحل؛ بحسب شقور، التي قالت إنه يصطاد ملكات النحل أثناء طيران التلقيح ما يؤدي إلى فقدان عدد كبير من طوائف النحل في وقت مبكر من السنة، ويقوم بافتراس عاملات النحل أثناء السروح وعلى مداخل الخلايا.
وعن مكافحة الدبور الشرقي، قالت إن ذلك يتم إما عن طريق المكافحة اليدوية في بداية الربيع؛ حيث يمكن اصطياد الملكات بواسطة مضارب من الكاوشوك بحيث تعيد الملكة إلى خلايا النحل أو على مشارب المياه، أو المصائد الجاذبة وهي على عدة أشكال، أسهلها ما يمكن تصنيعه من مواد موجودة داخل المنحل، وتتكون من قاعدة حديدية وأخرى خشبية، وعاسلة مرتفعة عن القاعدة الخشبية بحوالي 5 سم، وشبك مخروطي الشكل إلى أعلى، إضافة إلى حاجز ملكات مثبت بأعلى العاسلة.
وقالت: "يتم وضع لحم مفروم أو مادة سكرية على القاعدة الخشبية في قاعدة المخروط، الأمر الذي يسمح للنحل بالمرور من حاجز الملكات، في حين يتعذر ذلك على الدبور، أو المكافحة بواسطة العصائر المختمرة بحيث يتم قص الجزء العلوي من عبوة بلاستيكية شفافة اللون، وقلب الجزء العلوي داخل العبوة، وتعبئة العبوة بعصير مختمر يتكون من قشر الموز وقطع شمع نحل أسود اللون؛ لزيادة الجاذبية للدبور، وتعليق العبوة في مكان مكشوف له".
وأضافت: "كما تتم مكافحته عن طريق البحث عن أعشاش الدبور وإتلافها، من خلال تقطيع قطع صغيرة من اللحم تربط إلى شريحة من ورق السلفان أو ورق فسفوري، وتوضع هذه القطع في وعاء بالقرب من مكان يتردد عليه الدبور، وبعد ذلك يسهل تحديد مكان أعشاش الدبور وموقعها بعد التقاطها لهذه القطعة البراقة، ثم يوضع مبيد حشري غازي بعد الغروب وتغلق مداخل أعشاش الدبور بطينة مجهزة مسبقاً ويتم العودة إليها بعد يومين للتأكد من أن الدبور لم يجد مخرجاً جديداً".
وتابعت: "ينصح بعدم إشعال النار بأعشاش الدبور نهاراً لأنها لا تقضي على الدبور السارح، كما ينصح بعدم الاقتراب من أعشاش الدبور دون ارتداء ملابس واقية، كما تمكن المكافحة بواسطة السموم، للحصول على نتيجة جيدة للمكافحة يوضع لحم مفروم في قفص قريب من مكان يرتاده الدبور لمدة يوم، ثم توضع كمية أخرى من اللحم في اليوم الثاني ليعتاد الدبور عليه، وفي اليوم الثالث تخلط كمية اللحمة بمادة سامة عديمة الرائحة بطيئة الفعالية، ويحرص على وضع الطعم في قفص لمنع الحيوانات والطيور من الوصول إليه".

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