الدوري أبطال أوروبا: ميلان الايطالي يفوز على (رين) الفرنسي بثلاثية نظيفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 2 (كونا) -- فاز فريق (ايه.سي.ميلان) الايطالي على ضيفه فريق (رين) الفرنسي بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء ضمن مباريات الدور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) سجل اللاعب روبن لوفتوس تشيك ثنائية في الدقيقة ال32 من الشوط الأول ثم في الدقيقة ال 47 الشوط الثاني واختتمها رافائيل لياو في الدقيقة ال52 من الشوط الثاني من المباراة. (النهاية)
م ن / س ع م
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