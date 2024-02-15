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الدوري أبطال أوروبا: ميلان الايطالي يفوز على (رين) الفرنسي بثلاثية نظيفة

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 2 (كونا) -- فاز فريق (ايه.سي.ميلان) الايطالي على ضيفه فريق (رين) الفرنسي بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء ضمن مباريات الدور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) سجل اللاعب روبن لوفتوس تشيك ثنائية في الدقيقة ال32 من الشوط الأول ثم في الدقيقة ال 47 الشوط الثاني واختتمها رافائيل لياو في الدقيقة ال52 من الشوط الثاني من المباراة. (النهاية)

م ن / س ع م




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