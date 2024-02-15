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«الشارقة الرياضي» يبحث بروتوكول تعاون مع تونس

2/15/2024 7:20:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث عيسى هلال ، رئيس مجلس الشارقة الرياضي في لقائه مع الدكتور كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة التونسي، بمقر المجلس بحضور الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، سبل التعاون بين الجانبين لاستثمار الخبرات البشرية والإمكانات اللوجستية، وآلية توقيع بروتوكول رياضي يعود بالفائدة على القطاع الرياضي في الشارقة وتونس، كما تم التعريف بأنشطته، ضم الوفد التونسي إيمان الحوكي، نائب القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي، ونوفل مرابط، الملحق بديوان وزير الشباب والرياضة ،كما حضر اللقاء عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء المجلس.

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