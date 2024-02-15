«الشارقة الرياضي» يبحث بروتوكول تعاون مع تونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث عيسى هلال ، رئيس مجلس الشارقة الرياضي في لقائه مع الدكتور كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة التونسي، بمقر المجلس بحضور الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، سبل التعاون بين الجانبين لاستثمار الخبرات البشرية والإمكانات اللوجستية، وآلية توقيع بروتوكول رياضي يعود بالفائدة على القطاع الرياضي في الشارقة وتونس، كما تم التعريف بأنشطته، ضم الوفد التونسي إيمان الحوكي، نائب القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي، ونوفل مرابط، الملحق بديوان وزير الشباب والرياضة ،كما حضر اللقاء عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء المجلس.
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