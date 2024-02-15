ختام سلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي للتنس» بمكاسب مميزة



اختتم اتحاد الإمارات للتنس تنظيمه لسلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي» المحلية للتنس والتي نظمها برعاية ودعم الشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار» وذلك بقائمة المباريات النهائية ضمن فعاليات بطولة مبادلة العالمية التي شهدتها العاصمة أبوظبي، وأسفرت عن فوز اللاعبة ايزابيلا جيمس في فئة تحت 14 سنة للبنات بينما فاز اللاعب ميثون سيندلكومار في فئة الأولاد لنفس الفئة العمرية، بينما في بطولة تحت 16 سنة للبنات فازت صيدا إسماعيل وللأولاد فاز تيمور غوردييف، وشهدت البطولات مستويات فنية مميزة لعدد من اللاعبين المواطنين الذين ينتظرهم مستقبل فني مبهر، ومنهم علي صالح آل علي، ومحمد صالح آل علي، وعبدالله سامي الجناحي، وراشد عارف الجسمي.

وكانت البطولة انطلقت في 27 سبتمبر الماضي وشهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب، للأعمار 12.14.16.18 سنة والرجال والسيدات ولفئة الأساتذة للأعمار أكبر من 35 سنة وضمت 7 بطولات أقيمت في أبوظبي ودبي والفجيرة.

ووصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد تنظيم سلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي» بأنها ترجمت الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة اتحاد التنس الداعمة باستثمار الشراكات الاستراتيجية لتواصل رياضة التنس في الإمارات نهضتها على الجانبين المحلي والدولي مؤكداً إنها حققت مكاسب إيجابية مميزة سيتم دراستها لتعزيزها خصوصاً وأن البطولة ستقام لأربع سنوات مقبلة.

وقدم المرزوقي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي وللشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار» للجهود الكبيرة الداعمة لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات وللأندية والأكاديميات التي استضافت المباريات وجميع اللاعبين والمدربين.

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