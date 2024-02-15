كيف يختلف ألم المرارة عن القولون

(MENAFN
- Al Watan) ألم القولون:
يكون ألم القولون على شكل انتفاخ أو امتلاء في منتصف البطن.
ربما يكون الألم في أسفل البطن.
يكون الألم مزمنًا يذهب ويجيء.
يخف قليلًا عندما تتجشأ أو تطلق الريح أو تذهب إلى المرحاض.
ربما يخف هذا الألم مع تغيير وضعية الجسم.
يظهر الألم بعد تناول الطعام مباشرة.
يزداد هذا الألم عند تناول بعض أصناف الطعام، مثل البقوليات والألياف (موجودة في الخضروات والفواكه).
ألم المرارة:
هذا الألم يكون في الجزء الأيمن العلوي من البطن في العادة، ويمكن أن يكون في الوسط.
يكون الألم مفاجئًا وشديدًا ويستمر بضع دقائق أو عدة ساعات.
يمتد الألم في كثير من الأحيان إلى الظهر أو الأكتاف.
لا يخف الألم مع التجشؤ أو إطلاق الريح.
لا يهدأ الألم مع تغيير وضعية الجسم.
لا تشعر بالألم مباشرة بعد تناول الطعام، وإنما بعد مرور 1-2 ساعة.
غالبًا يختفي الألم وحده إلا إذا أصبحت الحالة متقدمة.
يظهر الألم عند الصوم، أو تناول الوجبات الدهنية، أو عند نقصان الوزن بسرعة.
MENAFN15022024000089011017ID1107858345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.