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كيف يختلف ألم المرارة عن القولون

2/15/2024 2:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ألم القولون:
يكون ألم القولون على شكل انتفاخ أو امتلاء في منتصف البطن.
ربما يكون الألم في أسفل البطن.
يكون الألم مزمنًا يذهب ويجيء.
يخف قليلًا عندما تتجشأ أو تطلق الريح أو تذهب إلى المرحاض.
ربما يخف هذا الألم مع تغيير وضعية الجسم.
يظهر الألم بعد تناول الطعام مباشرة.
يزداد هذا الألم عند تناول بعض أصناف الطعام، مثل البقوليات والألياف (موجودة في الخضروات والفواكه).
ألم المرارة:
هذا الألم يكون في الجزء الأيمن العلوي من البطن في العادة، ويمكن أن يكون في الوسط.
يكون الألم مفاجئًا وشديدًا ويستمر بضع دقائق أو عدة ساعات.
يمتد الألم في كثير من الأحيان إلى الظهر أو الأكتاف.
لا يخف الألم مع التجشؤ أو إطلاق الريح.
لا يهدأ الألم مع تغيير وضعية الجسم.
لا تشعر بالألم مباشرة بعد تناول الطعام، وإنما بعد مرور 1-2 ساعة.
غالبًا يختفي الألم وحده إلا إذا أصبحت الحالة متقدمة.
يظهر الألم عند الصوم، أو تناول الوجبات الدهنية، أو عند نقصان الوزن بسرعة.

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