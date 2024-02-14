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853 مليون دولار واردات الكويت من المركبات الأميركية في 2023

2/14/2024 11:08:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أن إجمالي قيمة واردات الكويت من المركبات الأميركية خلال عام 2023 بلغ نحو 853 مليون دولار، توزعت على 600 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و204 ملايين دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 49 مليون دولار قيمة قطع غيار.
وأظهرت البيانات أن قيمة ما استوردته الكويت من السيارات المركبات الأميركية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 76 مليون دولار، توزعت على 56 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و17 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار قيمة قطع غيار.
وفيما يخص قيمة واردات 3 دول خليجية من المركبات الأميركية خلال العام الماضي، وهي الكويت والسعودية والإمارات، فقد بلغت 8.43 مليارات دولار، حيث توزعت تلك القيمة على 6.55 مليارات دولار قيمة سيارات الركاب، و878 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 1.008 مليار دولار قيمة قطع غيار.
وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث الأعلى استيرادا للسيارات من أميركا، حيث بلغ إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بنحو 4.863 مليارات دولار، توزعت بواقع 3.826 مليارات دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 306 ملايين دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 731 مليون دولار.
وصدرت الولايات المتحدة الأميركية سيارات وقطع غيار خلال شهر ديسمبر 2023، بنحو 472 مليون دولار، بواقع 392 مليون دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 27 مليون دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 53 مليون دولار.
واشترت المملكة العربية السعودية واشترت خلال عامها الماضي سيارات وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 2.72 مليار دولار، توزعت بواقع 2.124 مليار دولار لسيارات الركاب، والشاحنات وحافلات نقل الركاب بقيمة 368 مليون دولار، وقطع غيار بقيمة 228 مليون دولار.
واستوردت خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 186 مليون دولار، موزعة على 142 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و25 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 19 مليون دولار قيمة قطع غيار.
وأشارت البيانات الأميركية إلى أن إجمالي قيمة صادرات السيارات وحافلات نقل ركوب، وقطع غيار، للولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغت نحو 183.08 مليار دولار، وتوزعت تلك القيمة الإجمالية إلى 61.646 مليار دولار قيمة سيارات الركاب، و31.972 مليار دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 89.461 مليار دولار قيمة قطع غيار.

MENAFN14022024000130011022ID1107854219

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