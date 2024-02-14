ملك الكوميديا السوداني «الفاضل سعيد»

كما أن لمصر نجومها الكوميديين الذين ملأوا دنيانا بالفرح والبهجة من خلال أعمالهم على المسرح والشاشة أو عبر الأثير، فإن لشقيقتها السودان نجومها أيضاً، لكن نجوم الكوميديا في السودان ليسوا معروفين خارج حدودها بسبب تجاهل وسائل الإعلام العربية لأعمالهم ومواهبهم.

أحد هؤلاء هو ((الفاضل سعيد)) الملقب بـ ((ملك الكوميديا)) السوداني، وهو شخصية ظريفة كافحت وصبرت ودرست وتنقلت طويلاً إلى أن حققت أحلامها الفنية.

بدأت حكايته، طبقاً لما ورد في موقع ((شخصيات تاريخية سودانية)) الإلكتروني، من يوم مولده في عام 1935 بحي بيت المال من مدينة أم درمان، ابنا لأبوين من قبيلة الدناقلة. والده سعيد ضرار سلنتوت كان لا يعرف العربية، وإنما كان يرطن بها، بينما كانت والدته فاطمة محمد سلنتوت تجيد العربية. وإزاء هذا التباين وجد صاحبنا نفسه في إطار تركيبة فريدة منحته ثراءً ذهنياً وتربوياً. فوق ذلك وجد نفسه مقرباً من جدته التي كانت إحدى سيدات أم درمان الحافظات للروايات الشعبية والحكايات التاريخية، ما ولد بداخله حب الفن وشغف التمثيل.

درس الفاضل سعيد بمدرسة الهدايا الأولية، حيث تعرف على معلمه الفنان ((خالد أبو الروس))، قطب أقطاب فرقة التمثيل والموسيقى بالسودان الذي كان يدرسه الرياضيات آنذاك، فتأثر به وقام بتأسيس فرقة مسرحية للتمثيل وبناء مسرح بدائي ليقدم فوق خشبته ليالي ساهرة يحاكي فيها أعمال أبو الروس. ثم درس المتوسطة بمدرسة الأقباط، ولحسن حظه كانت هذه المدرسة تشهد تنافساً في التمثيل ما بين فرق عدة فانضم إلى إحداها وبرز في صفوفها. أما في مرحلته الثانوية بمدرسة الفاروق التي سميت بعد ثورة يوليو المصرية باسم مدرسة جمال عبد الناصر، فقد تعمق إحساسه بالفن من خلال ما كان ينقله معلموه المصريون من مسرحيات لنجيب الريحاني، فقرر أن يكون مسرحياً، خصوصاً وأنه في هذه المدرسة تعرف على أساتذة ممن صاروا لاحقاً نجوم كوميديا في مصر مثل مدرس التربية الرياضية أمين الهنيدي، ومدرس الرسم والتربية الفنية محمد أحمد المصري الشهير بـ ((أبو لمعة)).







بعد تخرجه من الثانوية التحق بجامعة الخرطوم لدراسة الآداب، لكن شغفه بالمسرح والتمثيل دفعه لتقديم أوراقه إلى معهد الموسيقى العالي بالقاهرة، حيث نصحه أساتذته بألا يضيع أربع سنوات من عمره في مجال لا فائدة منه في السودان وقتذاك، لكنه توكل على الله واختار دراسة المسرح، ثم اختبر نفسه وسط جمهور من خارج إطار الطلبة، وذلك حينما شارك بالتمثيل خلال الاحتفالات الضخمة التي كانت تقيمها المدارس المصرية نهاية كل عام في الخرطوم.

في عام 1955 شرع في تكوين ((فرقة الشباب)) للتمثيل الكوميدي، ضاماً إليها مجموعة من الشباب والفتيات من ذوي الشغف بالتمثيل، وقد تمكن حينها من تسجيل فرقته في مجلس بلدي أم درمان وعثر على مقر لها بنادي العمال. وفي غضون ذلك راح يتوسع في قراءاته وإطلاعاته على فنون المسرح العالمي، من جهة، ومن جهة أخرى راح يتنقل بفرقته في الأقاليم، أملاً في أن ينتشر اسمه فيتمكن من دخول الإذاعة السودانية الذي كان أمراً صعب المنال في تلك الأيام، خصوصاً وأن الأعمال الكوميدية لم تكن معروفة كثيراً، بل لم تكن مرغوبة أو مطلوبة. ولعله لهذا السبب لجأ إلى تقديم تمثيليات صغيرة جادة من خلال برامج ((ركن المرأة)) و((ركن الطفل)) و((ركن المزارع))، الأمر الذي انتشر معه اسمه. ومع انتشار اسمه تمكن من دخول ((مسرح الإذاعة)) الذي تحول للمسرح القومي، وتم الاعتراف به من قبل الإذاعة كنجم كوميدي.

اشتهر صاحبنا بتقديم عدد من الشخصيات التي شكلت حضوراً طاغياً على المسرح السوداني مثل شخصية ((بت قضيم)) الحبوبة سليطة اللسان، وشخصيتي ((الحاج كرتوب)) و((العجب)) وغيرها من النماذج الكاريكاتيرية النابضة بالمواقف الاجتماعية الناقدة الساخرة.

في 10 يونيو 2005 توفي الفاضل سعيد بمدينة بورتسودان جراء انفجار قرحته المعدية.