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المانع انطلاق قرية المستهلك الصغير 18 الجاري

2/14/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع عن إقامة مشروع قرية المستهلك الصغير خلال الفترة من 18 إلى 27 فبراير، تزامنا مع الأعياد الوطنية، وذلك على شاطئ الصليبخات ويضم 4 قرى ترفيهية وتعليمية للأطفال، تقدم فعاليات وألعابا تجمع بين المرح والتعلم، لغرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة في الأطفال والمستهلكين الكبار، وسيكون المشروع الأول في الكويت الذي يهتم بغرس القيم الاستهلاكية السليمة ودمجها بالألعاب والمرح.
وبين المانع أن المشروع يهدف إلى توعية النشء منذ الصغر لغرس الثقافة البيئية، وتمكين الأطفال من معرفة حقوقهم الاستهلاكية وضمان تغيير ثقافتهم في المستقبل، وتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وإعادة التدوير، والابتكارات التي تهدف إلى حل المشكلات البيئية والاجتماعية، مبينا ان القرى وهي قرية المستهلك الصغير، وقرية الكوت، وقرية المرح، وقرية المستقبل، وتحتوي كل منها على ألعاب كويتية قديمة، وجلسات وخيام شاطئية، ومعارض تراثية ومقاه وأكلات شعبية، مبينا أن القرى سوف تكون على مساحة تقدر بـ5 آلاف متر.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المشروع التوعوي، والذي يحمل على عاتقه مسؤولية مجتمعية ووطنية، حيث يشارك فيه أفراد من وزارة الداخلية والتجارة ورجال إطفاء، ومنتسبو جمعية حماية المستهلك، وكوادر طبية وشركة أمن ورقابة وعمال نظافة وفرق تطوعية، إضافة إلى 7 جهات حكومية و5 هيئات.
قرية المستهلك الصغير: وتقع في منطقة المطاعم والكافيهات، وتحتوي على ألعاب متنوعة.
قرية الكوت: تقع في منطقة مسرح القرية، وتحتوي على ألعاب كويتية قديمة وجلسات وخيام شاطئية ومعرض تراثي عن تاريخ وانجازات حماية المستهلك. قرية المرح: تقع في منطقة معرض الوزارات وتحتوي على ألعاب مثل سيارات اللاسلكي والتسلق وقطار القرية والنطاطيات والمسابقات والجوائز.
قرية المستقبل: تقع في منطقة سوق القرية، وتحتوي على الطاقة المستدامة والأغذية المستدامة والخطوات المستدامة.

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