مدن المستقبل.. علامة بارزة في مسيرة القمة العالمية للحكومات

لعبت القمة العالمية للحكومات على مدى دوراتها السابقة، دوراً كبيراً في تحفيز العمل الاستباقي من قبل الحكومات والمؤسسات؛ لتطوير وتبني الحلول الرقمية في صياغة مدن المستقبل عبر استخدام البيانات من أجل أن تكون حكومات أكثر ديناميكية وفعالة قادرة على الدفع باتجاه مستقبل أفضل وأكثر سعادة ورفاهية للمجتمعات.

ولم يغب مفهوم مدن المستقبل عن دورات القمة السابقة، إذ تطرق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للتحديات التي تواجه مدن المستقبل خلال جلسة رئيسة ضمن القمة العالمية للحكومات 2019 بعنوان“سبعة مبادئ أساسية لمدن المستقبل”.

وقال سموه: "مستقبل الدول ومستقبل البشر ومستقبل الحياة مرتبط بشكل مباشر بمستقبل المدن، والحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائماً بدبي.. لأن الكثير من مدن العالم تنظر لدبي اليوم على أنها مدينة من المستقبل"، وأضاف سموه: "هناك سبعة مبادئ رئيسة وتحولات ستشهدها المدن حول العالم خلال السنوات المقبلة وسبل الاستعداد لها والاستفادة من الفرص التي تتيحها".

وأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في عام 2021، تقريراً بعنوان“دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.. كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب”، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية لدعم الحكومات في استشراف مستقبل المدن وتعزيز أمنها من خلال تطوير وابتكار حلول جديدة.

وجاء إطلاق التقرير ليؤكد دور القمة العالمية للحكومات في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف 11 المعني بالمدن بوصفها نقاط قوة للنمو الاقتصادي إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي 2022 ، ركز تقرير "مستقبل المدن: مبادئ التحول الرقمي في المدن" خلال القمة العالمية للحكومات ، على عوامل تطوير المدن الحديثة وضرورة تسريع التحول الرقمي الشامل بما يسهم في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد.

كما استعرض التقرير أهم الابتكارات والمبادرات العالمية التي أطلقتها المدن من مختلف قارات العالم، بما يضمن تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي، لتوفير خدمات مجتمعية متكاملة للأفراد، حيث سلط الضوء على مبادرة مؤشر السعادة الذي أطلقته هيئة دبي الرقمية في مارس 2017 ويتم تطبيقه في أكثر من 170 جهة في حكومة دبي والمؤسسات الخاصة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للأفراد وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

كما سلط الضوء على 11 مبادرة وقصة نجاح تمكنت فيها مدن من 10 دول حول العالم، من تعزيز تحولها الرقمي، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق طموحات الأفراد، وتطلعاتهم نحو المستقبل.

وقال نعيم يزبك المدير العام لشركة“مايكروسوفت الإمارات”، إن مدن المستقبل الآن تعتمد على التقنيات الحديثة وأبرزها الذكاء الاصطناعي والذي يساعد في تحسين ونمو الحياة الاجتماعية والاقتصادية .

ودعا مدير "مايكروسوفت الإمارات" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024، إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحديثة في الدول العربية من أجل نمو المجتمعات في المجالات المختلفة خاصة التعليم ، مشيراً إلى أن استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة يؤدي لتطور المجتمعات العربية.

ويتطلب بناء المدن الذكية اتخاذ الإجراءات لضمان تطويرها التقني وحمايتها من التحديات التي تصاحب تطورها وزيادة معدلات السكان، إضافة إلى توفر التكنولوجيا الحديثة التي تشكّل حلقة تربط بين القطاعات والأنظمة والأجهزة المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للسكان، ودعم الممارسات الجديدة التي تستطيع الحكومات من خلالها مواكبة عصر التحول الرقمي السريع.

ويأتي تعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مستقبل المدن، عبر عدة عوامل أبرزها: تصميم المدن الذكية، واتجاهات الأمن السيبراني، وأهم المحاور التي ينبغي على الحكومات مراعاتها عند تبني منهجية دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية، وضرورة وجود بنية تحتية رقمية آمنة.

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