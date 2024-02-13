أنور عبدالله يقدم للكويت وأميرها 3 أغانٍ وطنية

MENAFN - Al-Anbaa) مفرح الشمري

mefrehs@انتهى الملحن القدير «شيخ الملحنين» أنور عبدالله من تلحين 3 أغان وطنية للكويت وأميرها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ستبث قريبا على شاشة تلفزيون الكويت وعبر أثير محطات الإذاعة.وأولى تلك الأغاني هي أغنية «شيخ الشيوخ» من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي وغناء القدير أصيل أبوبكر وهي بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري وتم تصويرها تلفزيونيا وتبث خلال أيام وهي أغنية مهداة لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.أما الأغنية الثانية فتحمل عنوان «عز وفخر» وهي إنتاج خاص وجاهزة للعرض التلفزيوني، وهي من كلمات الشاعرة عالية مبارك الحساوي وغناء الإماراتي حسين الجسمي، وستعرض قريبا على شاشة تلفزيون الكويت بعد أن تم الانتهاء من تصويرها وعملية المونتاج.والأغنية الثالثة التي انتهى الملحن القدير أنور عبدالله منها هي أغنية «وطن الوفاء» وهي من كلمات الشاعرة عالية مبارك الحساوي ومن غناء المطرب القدير محمد البلوشي ومن إنتاج تلفزيون الكويت الذي سيعرضها على الشاشة قريبا.من جانب آخر، تلقى الملحن القدير أنور عبدالله دعوة من الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي لحضور ليلة المطرب الراحل عبدالكريم عبدالقادر والتي ستقام 23 الجاري في الرياض بمشاركة عدد من المطربين، ووجه «شيخ الملحنين» أنور عبدالله الشكر للرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي على هذه الدعوة، مؤكدا لـ «الأنباء» انه سيغادر البلاد 22 الجاري لحضور هذه الاحتفالية الغالية على قلبه لأنها تحمل اسم صديقه الغالي الراحل عبدالكريم عبدالقادر الذي حقق معه نجاحات كثيرة طوال مسيرته الفنية.