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حمدان بن محمد يرحب بجمهورية الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات

2/13/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بجمهورية الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، وبضيف الإمارات رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، مؤكداً سموه على أن علاقة الصداقة التاريخيّة مع الهند نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نرحب بجمهورية الهند الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، وأهلاً بضيف البلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي
... تجمعنا علاقة صداقة تاريخيّة مع الهند، وتمثل هذه العلاقة نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي ... القمة العالمية للحكومات تمثل اليوم منصة لاستعراض التجارب الحكومية والمبادرات التنموية واستشراف مستقبل الحكومات وسعداء بأن تكون الهند حاضرة في هذا الملتقى الدولي الكبير لاستعراض مبادراتها ومشاريعها في مختلف القطاعات".


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