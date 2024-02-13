أبل ستطلق Iphone 16 Pro Max بأطول عمر للبطارية على الإطلاق

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث ان هاتف iPhone 16 Pro Max سيصل بأطول عمر للبطارية على الإطلاق في iPhone، وذلك وفقًا للشائعات التي توضح بالتفصيل التحسينات القادمة لهاتف أيفون المقبل.
ونقلاً عن مصادر سلسلة التوريد، أكد أحد مستخدمى منصة التواصل الإجتماعى الكورية Naver، والمعروف باسم "yeux1122" سلسلة من الشائعات حول iPhone 16 Pro، مثل زيادة حجم الشاشة من 6.1 إلى 6.3 بوصة، وأوضح أن زيادة حجم هيكل الجهاز والتغييرات الداخلية تمكن الجهاز من تقديم قدرات تكبير بصري متزايدة، في إشارة على الأرجح إلى اعتماد الكاميرا المقربة رباعية المنشور 5x التي تم تقديمها لأول مرة العام الماضي على iPhone 15 Pro Max، وفقاً لموقع macrumors.
وفي منشور متابعة، أوضح، أن العديد من مكونات iPhone 16 Pro ستستفيد من تحسين استهلاك الطاقة، والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن التقرير أضاف أن iPhone 16 Pro Max سيحتوي على بطارية أكبر للوصول إلى أطول عمر بطارية على الإطلاق في iPhone،
يروج iPhone 15 Pro Max حاليًا لعمر بطارية يصل إلى 29 ساعة، لذلك ربما سيحدد iPhone 16 Pro Max أكثر من 30 ساعة لأول مرة على الإطلاق.
أشار تقرير الأسبوع الماضي إلى أن iPhone 16 Pro Max سيحتوي على بطارية أكبر بنسبة 5٪ من سابقتها بإجمالي 4676 مللي أمبير في الساعة، وفي حين أن هذه مجرد زيادة صغيرة جدًا، فمن الممكن أن تساعد وفورات الكفاءة الأخرى في تعزيز عمر بطارية الجهاز بشكل عام.
تتضمن التفاصيل الأخرى الموضحة على Naver شائعة مفادها أن طرازات iPhone 16 Pro ستستمر في احتوائها على ذاكرة بسعة 8 جيجابايت، وأن Apple قامت على ما يبدو بتحسين عملية تصنيع إطار التيتانيوم للجهاز مع تقليل التكاليف، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة iPhone 16 في الخريف.
MENAFN13022024000132011024ID1107845170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.