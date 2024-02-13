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أبل ستطلق Iphone 16 Pro Max بأطول عمر للبطارية على الإطلاق

2/13/2024 4:31:53 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث ان هاتف iPhone 16 Pro Max سيصل بأطول عمر للبطارية على الإطلاق في iPhone، وذلك وفقًا للشائعات التي توضح بالتفصيل التحسينات القادمة لهاتف أيفون المقبل.



ونقلاً عن مصادر سلسلة التوريد، أكد أحد مستخدمى منصة التواصل الإجتماعى الكورية Naver، والمعروف باسم "yeux1122" سلسلة من الشائعات حول ‌iPhone 16 Pro‌، مثل زيادة حجم الشاشة من 6.1 إلى 6.3 بوصة، وأوضح أن زيادة حجم هيكل الجهاز والتغييرات الداخلية تمكن الجهاز من تقديم قدرات تكبير بصري متزايدة، في إشارة على الأرجح إلى اعتماد الكاميرا المقربة رباعية المنشور 5x التي تم تقديمها لأول مرة العام الماضي على iPhone 15 Pro Max، وفقاً لموقع macrumors.




وفي منشور متابعة، أوضح، أن العديد من مكونات ‌iPhone 16 Pro‌ ستستفيد من تحسين استهلاك الطاقة، والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن التقرير أضاف أن ‌iPhone 16 Pro‌ Max سيحتوي على بطارية أكبر للوصول إلى أطول عمر بطارية على الإطلاق في ‌iPhone‌،
يروج ‌iPhone 15 Pro‌ Max حاليًا لعمر بطارية يصل إلى 29 ساعة، لذلك ربما سيحدد ‌iPhone 16 Pro‌ Max أكثر من 30 ساعة لأول مرة على الإطلاق.



أشار تقرير الأسبوع الماضي إلى أن ‌iPhone 16 Pro‌ Max سيحتوي على بطارية أكبر بنسبة 5٪ من سابقتها بإجمالي 4676 مللي أمبير في الساعة، وفي حين أن هذه مجرد زيادة صغيرة جدًا، فمن الممكن أن تساعد وفورات الكفاءة الأخرى في تعزيز عمر بطارية الجهاز بشكل عام.



تتضمن التفاصيل الأخرى الموضحة على Naver شائعة مفادها أن طرازات ‌iPhone 16 Pro‌ ستستمر في احتوائها على ذاكرة بسعة 8 جيجابايت، وأن Apple قامت على ما يبدو بتحسين عملية تصنيع إطار التيتانيوم للجهاز مع تقليل التكاليف، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة iPhone 16 في الخريف.














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