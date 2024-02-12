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مركز ((عبدالله السالم)) الثقافي يفتح باب التسجيل لمسابقة ((هاكاثون)) للأمن السيبراني

2/12/2024 11:25:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي فتح باب التسجيل لهاكاثون «أبطال الأمن السيبراني» لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة والتي ستقام يومي 16 و17 الجاري بالتعاون مع أكاديمية (إدراك) وبدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن الهاكاثون عبارة عن مسابقة تنافسية وتجربة علمية فريدة تدعو الطلبة المشاركين للعمل الجماعي لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم في مجال البرمجة في بيئة داعمة.
وأضاف البيان أنه سيتم قبل المسابقة تدريب وتأهيل الطلبة على يد مختصين وسيخوض الطلبة تحدي «سي تي اف» في اليوم الأول باستخدام منصة «هاك ذا بوكس» المعروفة عالميا.
واوضح أن الطلبة سيقومون في اليوم الثاني من المسابقة باستخدام البيانات المتاحة لوضع تصور لمنصة أو موقع ويب أو تطبيق بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني في الكويت.
وأكد أهمية دعم وتطوير مهارات الشباب من خلال هذه البرامج لحماية أمن المعلومات وتوجيه الجيل الجديد نحو استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي يصب في مصلحة المجتمع.
وبين أن الإعلان عن الفائزين في المسابقة سيتم مساء السبت 17 الجاري على أن يتم تقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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