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وزير الخارجية تسلّم أوراق اعتماد سفير البرازيل

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت رودريغو دي اراوجو جابش وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.
الى ذلك التقى وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية عبدالله اليحيا في ديوان عام الوزارة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان حيث تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بجائزة السميط للتنمية الأفريقية والمواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس أمناء الجائزة لهذا العام بالإضافة إلى مناقشة الاستحقاقات القادمة في هذا الإطار. كما تم خلال اللقاء استعراض أطر تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسة في مجالات البحث العلمي والدراسات عبر تنفيذ مشاريع علمية وبحثية مشتركة مع معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي وبالتعاون مع الجامعات والكليات العالمية والمعاهد الدولية المتخصصة في مجال التدريب والمراكز المعنية بالتأهيل البحثي والدراسات خدمة للمصالح المتبادلة ودعما للمبادرات الوطنية في ذات السياق.

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