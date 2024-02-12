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تطورات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

2/12/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء باردة وغائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، يتوقع ان تكون في ساعات ما بعد الظهر غزيرة احياناً خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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