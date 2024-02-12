تطورات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء باردة وغائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، يتوقع ان تكون في ساعات ما بعد الظهر غزيرة احياناً خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12022024000208011052ID1107843147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.