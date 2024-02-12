حمض الجليكوليك.. المقشر المثالي للبشرة

MENAFN - Alghad Newspaper)له استخدامات متعددة في مجالات مختلفة، ففي صناعة العناية بالبشرة، يُستخدم حمض الجليكولات كمادة فعالة في منتجات تقشير البشرة وتجديد خلايا الجلد، ويدخل بشكل أساسي في صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، كما يدخل في تركيب العديد من الأدوية والعقاقير، بما في ذلك أدوية علاج حب الشباب والتجاعيد.ويعمل عند تطبيقه على تقشير الطبقة الخارجية من الجلد، مما يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، وفي صناعة الأدوية، يُستخدم حمض الجليكولات في تركيب بعض الأدوية الموضعية التي تستخدم لعلاج التصبغات الجلدية، ويُستخدم في صناعة بعض أنواع أقراص التحلل، حيث يساهم في زيادة سرعة انحلالية الأدوية في المعدة، وفي صناعة الدهانات والورنيش، كما يُستخدم كمادة مذيبة ومثبتة للأصباغ وفي صناعة بعض المواد اللاصقة والمواد المانعة للتآكل.ويعتبر حمض الجليكوليك مادة فعالة في تقشير البشرة، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة والطبقة الخارجية من البشرة لتحسين مظهرها وتجديدها. كما أنه يساعد في تحسين مرونة البشرة وإزالة التصبغات.بالإضافة إلى ذلك، يستخدم في صناعة منتجات العناية بالبشرة مثل المقشرات والكريمات والسيروم، ويُعتبر مادة فعالة للغاية في تحسين نسيج البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد على تحسين مرونتها وحيويتها.ومع ذلك، قد يسبب استخدامه تهيجًا للبشرة، خاصة عند استخدامه بتركيزات عالية. لذلك، يُنصح بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه بشكل كامل، ويُنصح أيضاً باستشارة طبيب جلدية قبل استخدام أي منتج يحتوي على حمض الجليكولات، كما يُوصى باستخدام واقي شمس بعد تطبيقه، حيث يزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس.فوائد حمض الجليكوليك للبشرةيُعتبر من أقوى المواد الفعال في تقشير البشرة في مجال العناية بها، إذ يعمل على إزالة طبقة الخلايا الميتة والجافة من سطح البشرة، مما يساهم في تحفيز عملية تجديد الخلايا وتحسين مظهر البشرة، وبالتالي يساعد على تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.يعزز من إنتاج مادتي الكولاجين والإيلاستين في البشرة، وهما بروتينات مهمة للحفاظ على مرونة وشباب البشرة، وبفضل تحفيز إنتاج هذه البروتينات، يساعد ذلك في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والرفيعة وعلامات الشيخوخة المبكرة، مما يحسن من مرونة البشرة وملمسها ويعمل على تقليل حجم المسام.يعد بمثابة علاج فعال لحب الشباب والبثور، فهو يعمل على تقشير سطح البشرة وإزالة الجلد الميت ويقضي على البكتيريا والجراثيم التي تتسبب في انسداد المسام وظهور الحبوب والبثور، مما يقلل من احتمالية تكون حب الشباب والرؤوس السوداء، كما يساعد في تقليل التهابات الجلد وتحسين مظهر البشرة المصابة بحب الشباب.يساهم في تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور التصبغات والبقع الداكنة بشكل فعال، عن طريق تقشير الطبقة الخارجية من الجلد وتحفيز نمو خلايا صحية جديدة ذات لون موحد ومشرق.بالإضافة إلى فوائده التقشيرية والمضادة للتجاعيد، يساهم في تحسين رطوبة البشرة والتخلص من الجفاف والخشونة، حيث يعمل على تعزيز مستويات الماء في الجلد وزيادة الرطوبة في البشرة، مما يجعلها ناعمة ومشدودة وذات مظهر صحي.يُستخدم حمض الجليكولات أيضًا في علاج الآثار الناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، مثل التصبغات والتجاعيد والبقع والخطوط الرفيعة، لقدرته على تحسين مظهر البشرة وتوحيد لونها وتقليل ظهور هذه الآثار، كما أنه يمكن أن يساعد في تحسين مظهر الندوب الناتجة عن حب الشباب.تقشير البشرة هو عملية إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح البشرة، وهذا يساعد في تحفيز تجديد الخلايا الجديدة وتحسين مظهرها، ويعمل كعامل فعال لتقشير للبشرة بفضل قدرته على اختراق طبقات الجلد وتفتيحها، لذا ُيعتبر واحدًا من أشهر المكونات المستخدمة في منتجات العناية بالبشرة والمقشرات.وتعمل الخواص الكيميائية لحمض الجليكولات على تقشير البشرة عن طريق التخلص من الخلايا الميتة والجافة من سطح البشرة، تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى تحسين مرونة ونضارة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.ومع ذلك، يجب أن استخدامه بحذر، لأنه قد يسبب تهيجًا للبشرة، خصوصًا عند استخدامه بتركيزات عالية أو على البشرة الحساسة، لذلك، من المهم إجراء اختبار حساسية قبل استخدامه والابتعاد عن استخدامه حال حدوث أي التهاب أو تهيج أو حساسية.فوائد حمض الجليكوليك لتقشير البشرةيُعد مقشرًا فعالًا للبشرة، مما يساعد في تحسين مظهرها ومرونتها.



يساعد على إزالة الخلايا الميتة والجلد المتهالك من سطح البشرة، مما يؤدي إلى تجديد خلاياها بشكل طبيعي وبالتالي منحها الحيوية والنضارة والإشراق.



يعمل على تقشير طبقات الجلد السطحية، مما يؤدي إلى تحسين مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة.



عند استخدامه بانتظام فيمكن أن يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو بروتين يساعد في تعزيز مرونة الجلد وشده.



يساهم أيضاً في تفتيح لون البشرة من خلال إزالة الجلد الميت و تقشير طبقات الجلد المتصبغة، مما يلعب دوراً هاماً في تقليل ظهور الندبات والتصبغات والبقع الداكنة، خاصة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو حب الشباب، ويعطي بشرة ذات لون موحد.



يحسن الحمض من مظهر المسام المزعجة، إذ يعمل على تقليل حجم المسام وتنظيفها من الدهون والشوائب، وهذا يساعد في منع انسداد المسام وظهور البثور وحب الشباب، مما يؤدي إلى إضفاء مظهر أكثر نضارة على البشرة.



بالإضافة إلى ذلك، فهو يخترق طبقة الجلد الخارجية ويتفاعل مع الروابط بين الخلايا الميتة، مما يسهم في تقشيرها وإزالتها.



طرق استخدام حمض الجليكوليك لتقشير البشرة

عند استخدامه لتقشير البشرة، يتم تطبيقه بتركيزات مختلفة وفقًا لحالة البشرة والغرض من العلاج، نتيجة لاختلاف المشاكل التي تعاني منها كل نوع من أنواع البشرة، مثل ظهور حب الشباب أو تراكم التصبغات والبقع الداكنة، ويمكن استخدام حمض الجليكوليك في صورة مستحضرات تجميلية مثل المنظفات أو التونر أو المصل أو كريمات التقشير.



هناك عدة طرق يمكن استخدامها لتقشير البشرة باستخدام حمض الجليكولات. من بينها:



منتجات التقشير

يتوفر في صورة مستحضرات تجميلية يمكن استخدامها في المنزل، والتي تأتي على هيئة كريمات أو جل، يتم تطبيقها على البشرة وتركها لبعض الوقت قبل غسلها، ولكن يُنصح بالبدء بتركيز منخفض من حمض الجليكوليك وزيادة التركيز تدريجيًا حسب قدرة البشرة على التحمل، وفي حال ظهور أي أعراض تحسس أو تهيج يجب التوقف فوراً عن استخدام هذه المستحضرات.



علاجات التقشير

علاج التقشير بحمض الجليكوليك هو عبارة عن إجراء تجميلي يستخدم لتحسين مظهر البشرة وعلاج مشاكلها المختلفة اعتماداً على حمض الجليكولات، حيث يتم تطبيقه على البشرة بتركيز أعلى في علاجات التقشير التي يتم إجراؤها في العيادات الطبية أو مراكز التجميل المختلفة.



ويتم استخدام تقنية خاصة لتطبيق الحمض على البشرة، عن طريق وضعه على الجلد حتى تعمل جزيئاته على تجديد خلايا البشرة وإضعاف الروابط الموجودة بين الخلايا الميتة، مما يعمل على إزالتها بكل سهولة والتخلص من معظم المشاكل التي تعاني منها البشرة، وعادة ما يتم تركه لبعض الوقت قبل إزالته بواسطة الطبيب المختص.



البشرة الميكانيكية

البشرة الميكانيكية هي عبارة عن تقنية تستخدم حمض الجليكولات لتجديد وتحسين مظهر البشرة، وتتضمن هذه التقنية استخدام جهاز خاص يحتوي على رؤوس دوارة تقوم بإزالة طبقة الخلايا الميتة والتالفة من سطح البشرة، تحفيز إنتاج خلايا جديدة وصحية، مما يؤدي إلى تحسين مظهرها وزيادة مرونتها ونضارتها، بالإضافة إلى ذلك، يعزز الحمض إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتحسين مرونة البشرة.



وتستخدم البشرة الميكانيكية بشكل شائع في علاج مشاكل البشرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، تصبغات البشرة، حب الشباب وآثاره، ندوب الجروح، وتلف الشمس، ويمكن استخدام حمض الجليكولات بتركيزات مختلفة حسب حالة البشرة واحتياجاتها، وقد يتم استخدامه في صورة كريم أو جل أو سائل للتطبيق الموضعي على البشرة.

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