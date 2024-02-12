مهاجم أبها يلتحق بالتدريبات

مهاجم أبها يلتحق بالتدريبات
التاريخ
2/12/2024 2:25:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) انتظم مهاجم أبها الجديد، المونتينيجري لوكا دورديفيتش، في تدريبات زعيم الجنوب، بعد وصوله أبها فجر أمس، وكان النادي تعاقد مع اللاعب إلى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.
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