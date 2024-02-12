Monday, 12 February 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهاجم أبها يلتحق بالتدريبات

2/12/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم مهاجم أبها الجديد، المونتينيجري لوكا دورديفيتش، في تدريبات زعيم الجنوب، بعد وصوله أبها فجر أمس، وكان النادي تعاقد مع اللاعب إلى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

MENAFN12022024000089011017ID1107842618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث