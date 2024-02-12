قفزة هائلة في منظومة الضمان الصحي في دبي

أظهر تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي، قوة منظومة الضمان الصحي، التي تمتلكها إمارة دبي، والتي تُعد واحدة من أحدث وأفضل نظم الرعاية الصحية التأمينية المتكاملة في العالم.

وذكر التقرير أن قيمة المعاملات التي تمت على نظام البوابة الإلكترونية للتأمين الصحي خلال العام الماضي (2023)، وصلت لأكثر من 21.68 مليار درهم، فيما بلغت مشاركة الأفراد من هذه القيمة أكثر من 1.1 مليار درهم.



وأشار التقرير إلى أن هناك 4.47 مليون شخص يستفيدون من مظلة التأمين الصحي في دبي، ويتمتعون بأكثر من 12.280 باقة من أفضل الباقات التأمينية المتنوعة والمميزة والمناسبة لجميع الشرائح المجتمعية.

وتفصيلاً أوضح التقرير ما شهدته منظومة الضمان الصحي في دبي خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم استقبالها 143.32 مليون معاملة، وعدد المطالبات التأمينية التي تمت من خلال البوابة الإلكترونية أكثر من 44.1 مليون مطالبة، بواقع 3.67 مليون مطالبة شهرياً في (2023)، بعد أن كان عدد المطالبات لا يتعدى 100 ألف مطالبة شهرياً في العام 2012.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الوصفات الطبية الإلكترونية وصل في (2023) لأكثر من 18.05 مليون وصفة، في وقت بلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية 8.894 ألف منشأة طبية، وعدد شركات التأمين وإدارة المطالبات التأمينية 71 شركة.

وتعليقاً على القفزة الهائلة التي حققتها الهيئة في منظومة الضمان الصحي، قال سعادة عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: عندما نتحدث عن الرعاية الصحية في دبي، فإننا نتحدث عن المدينة الحديثة الملهمة، التي أصبحت (استاندر) عالمي في مختلف المجالات ومنها المجال الصحي، الذي يُعد من أكثر المجالات ديناميكية وتطوراً.

وذكر سعادته أن الرفاهية التي يتمتع بها سكان دبي من مختلف جنسيات العالم، كان ولابد أن يتزامن معها استحداث وتطبيق مفاهيم جديدة للرعاية الصحية، تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز أساليب العيش الرغد وجودة الحياة.

وأكد أن منظومة الضمان الصحي التي أسستها الهيئة وفق أفضل التقنيات والتجهيزات الرقمية والتي تُدار بالذكاء الاصطناعي، هي واحدة من الأركان الداعمة والمهمة لبناء نموذج صحي عالمي من الطراز الأول، وهي أيضاً أحد أهم المؤشرات الدولية في ساحة التنافسية، وقبل كل ذلك هي ضمانة الأمن الصحي، والمناخ المجدد للحياة الذي يحيط بسكان دبي.

وأضاف الكتبي: هيئة الصحة حريصة على تعزيز توجهات دبي وتحقيق تطلعاتها نحو الرفاه الصحي، وهي من أجل ذلك تواصل جهودها التطويرية سواء في منظومة الضمان الصحي أو في القطاع الصحي بشكل عام، من أجل أن تكون دبي في الطليعة دائماً على خريطة الصحة الدولية.

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