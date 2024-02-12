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رئيس الدولة: تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة

2/12/2024 2:17:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق. تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة".


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