رئيس الدولة: تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق. تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة".
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