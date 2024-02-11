574 مليون دولار لـ فيلم تيموثى شالاميت Wonka عالميا

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم Wonka إلى 574 مليونًا و302 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركةWarner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 202 مليون و902 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و371 مليونًا و400 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka فى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشيكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت ، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.



